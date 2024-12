Libertas, al PalaMacchia (ore 18) arriva Verona

Nazzareno Italiano (foto NOVI)

Gli Scaligeri sono squadra costruita per puntare alla promozione. Al momento si trovano in una posizione di classifica interlocutoria e sono pure reduci dalla brutta sconfitta interna con Udine (-28), ma hanno un roster di primissimo livello

Duro ostacolo per la Libertas Livorno 1947 che attende la Tezenis Verona del livornesissimo Coach Alessandro Ramagli. Palla a due alle 18 di domenica 1° dicembre al PalaMacchia, con arbitri Cappello, Puccini e Fiore. Gli Scaligeri sono squadra costruita per puntare alla promozione. Al momento si trovano in una posizione di classifica interlocutoria e sono pure reduci dalla brutta sconfitta interna con Udine (-28), ma hanno un roster di primissimo livello. La stella è Pullen, guardia che viaggia alla media di quasi 20 punti a partita e che l’anno scorso a Napoli, in A faceva la differenza. L’altro straniero è il muscolare Jalen Cannon che sotto le plance conta anche sull’aiuto di ‘gambe di caucciù’ Udom e dei centimetri e dei chili di Esposito. Buonissimo anche il pacchetto di esterni. Penna è infortunato, ma Palumbo è assolutamente pericoloso. In casa Libertas sono sotto osservazione le condizioni di Ariel Filloy che domenica scorsa al PalaDozza di Bologna è rimasto in panchina a causa di un fastidio muscolare. Per il resto il gruppo è al completo e si è preparato con la massima attenzione per questa sfida delicata, prima di due partite in casa. La prossima sarà domenica 8 dicembre alle 19 con Udine, ma quella sarà un’altra storia.

Alla vigilia della sfida hanno preso la parola coach Andreazza e Luca Tozzi

Marco Andreazza – “Incontriamo Verona che è squadra esperta e ben allenata e che sicuramente non si farà condizionare dal brutto ko interno contro Udine. La stella da arginare a tutti i costi è Pullen che non ha bisogno di presentazioni. Tutto il collettivo di coach Ramagli è di prim’ordine e costruito per rimanere ai vertici di questo campionato. Noi dovremo fornire le prestazioni che abbiamo offerto in casa davanti ai nostri splendidi tifosi contro Rimini, Cividale e Cantù provando a girare dalla nostra parte più dettagli possibili. La protezione dell’area a livello difensivo e la circolazione di palla in attacco saranno le chiavi per cercare una vittoria fondamentale per il nostro prosieguo”.

Luca Tozzi– “E’ una partita molto importante perché torniamo a giocare in casa e vogliamo fare bene. Le nostre ultime tre partite al PalaMacchia sono state ottime sul piano della prestazione, ma purtroppo non si sono concluse con la vittoria, eccezion fatta per la sfida contro Pesaro. A questo giro abbiamo l’obiettivo di portare a casa i due punti davanti al nostro pubblico. Proveniamo da una settimana nella quale ci siamo allenati tanto e intensamente. Vogliamo fare bene e vincere soprattutto per il nostro pubblico che ci sostiene sempre: in casa e in trasferta”.

