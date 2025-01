Serie A2. Libertas Livorno-Orzinuovi 49-38 (26′). Time out ospiti

Gli ospiti sono a secco di vittorie da sei turni. L’emergenza ha indotto la società a richiamare in panchina coach Franco Ciani che fu esonerato all’indomani dell’87-68 con cui Gruppo Mascio sconfisse proprio la Libertas nel match di andata giocato a metà dicembre

Primo quarto in cui la LL subisce l’iniziativa degli ospiti e vive i suoi primi 10 minuti di torpore. Fantoni e compagni appaiono un po’ con la ridotta in salita. Il primo tempino si chiude sul 12 a 16 per gli ospiti. Poi la reazione amaranto che macinano punti con le bombe di Hooker e Tozzi e il buon inserimento di Buca che dà fiato a un Fantoni un po’ fuori giri. Il sorpasso amaranto arriva prima sul 20 a 19 e poi con tre liberi di Filloy (23-21) a 4:20 dalla sirena del secondo quarto. Ci pensano prima Nazzareno e poi Banks a ribadire il vantaggio con una tripla dietro l’altra 29 a 23 a 3:15 dall’intervallo. La Libertas apre le danze dei tiri da 3. Filloy e poi ancora Banks. Gli amaranto vanno avanti e ci restano fino alla sirena. Si va al riposo lungo sul 38 a 31 per i padroni di casa.

