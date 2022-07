Libertas, arriva il colpo di mercato: ecco Jacopo Lucarelli

Nell’ultima stagione ha militato con profitto nella Pallacanestro Piacentina in A2 dove ha fatto registrare le media di 7.8 punti a partita con un high di 26

La Libertas Livorno 1947 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del giocatore Jacopo Lucarelli, ala di 197 cm per 96 kg che nell’ultima stagione ha militato con profitto nella Pallacanestro Piacentina in A2 dove ha fatto registrare le media di 7.8 punti a partita con un high di 26. Ha il nome del Santo che dal mare guarda Livorno e Jacopo, livornese doc ha sposato il progetto amaranto della Libertas sebbene gli fossero state recapitate numerose offerte dalla categoria superiore.

Jacopo Lucarelli inizia a giocare a pallacanestro nel Meloria di Maurizio Vortici prima di passare al Don Bosco con la cui maglia segue il cursus honorum delle giovanili fino alla prima squadra. Nel 2016 debutta in serie A con la maglia di Agropoli prima di trasferirsi (gennaio 2017) alla Fiorentina Basket dove resta un anno e mezzo con media punti a partita superiore a 11.

Dal 2018 al 2020 gioca nell’Orlandina Basket di cui viene designato capitano. La sua ultima esperienza in serie B risala a due anni fa a Roseto dove fu protagonista assoluto con 13,2 punti di media per gara. Jacopo Lucarelli sarà presentato alla stampa lunedì 4 luglio alle 17 alla Palestra NumeroUnoFitness di Largo dei Valdesi 12 a Livorno.

Condividi: