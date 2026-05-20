Libertas, Benvenuti sul mercato: “Faremo una squadra bomba”. E il Jolly vede l’A1

Dalla chiamata della Federazione per il basket femminile ai grandi progetti per l’A2 maschile, passando per il wheelchair e il mercato: dalla call con Las Vegas il presidente amaranto traccia il futuro. E dietro le parole emerge una Libertas pronta ad alzare ancora l’asticella

di Giacomo Niccolini

Da Las Vegas, con il tono di chi prova a mantenere prudenza ma lascia trasparire entusiasmo, Marco Benvenuti racconta una Libertas che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anzi. Tra passaggi burocratici ancora da completare, sogni di mercato, sponsor da coinvolgere e una struttura societaria sempre più ampia e solida, il presidente amaranto disegna un orizzonte ambizioso per tutto il mondo Libertas: maschile, femminile e wheelchair.

Perché se da una parte il Jolly Libertas Livorno è ormai a un passo dalla storica Serie A1 femminile, dall’altra la sensazione è che anche la Libertas di A2 stia preparando un’estate destinata a lasciare il segno. E quando Benvenuti parla di “squadra da sogno” e “budget ancora più alto”, il messaggio arriva forte e chiaro.

Sul fronte femminile manca ancora l’ufficialità del Consiglio Federale, ma il quadro appare definito: il Jolly è stato invitato dalla Lega a partecipare alla massima serie. Un passaggio che il presidente tiene giustamente a distinguere da qualsiasi acquisto di titolo sportivo.

“La Lega ci ha invitato a partecipare alla Serie A1 e noi naturalmente abbiamo detto di sì. Ora ci sono da completare gli adempimenti burocratici e poi servirà il voto finale del Consiglio Federale che dovrebbe arrivare a giorni”.

Un invito arrivato direttamente dai vertici federali e che, salvo sorprese, spalancherà a Livorno le porte del massimo campionato femminile. “Assolutamente che non si parli di titolo comprato. Non ho mai avuto intenzione di comprare titoli. Ma quando ricevi una chiamata del genere, cosa fai? Dici di no? Sarebbe stato impossibile. Abbiamo accettato un invito che mi riempie di orgoglio e gioia. Quando ho ricevuto la lettera di invito della Lega non nascondo che mi sono commosso”.

Un salto che darebbe enorme prestigio non solo alla società, ma a tutta la città.

“Grande lustro per la Libertas, grande lustro per Livorno e grande spettacolo per i tifosi che potranno godere così di altissimi livelli in ogni competizione a cui ci affacciamo”.

E su questo versante intanto cresce anche il progetto del basket in carrozzina, dove la società sta accelerando per costruire una squadra competitiva. Dopo l’arrivo di Daniele Magrì, Benvenuti conferma il rafforzamento della partnership con Unicusano e l’aumento della sponsorizzazione per il wheelchair amaranto.

“Se vogliamo competere ci serve gente da fuori. Stiamo lavorando anche sugli alloggi e adesso la situazione si sta sbloccando”.

Ma è inevitabilmente il capitolo A2 a far sognare i tifosi. Perché dietro le parole prudenti del presidente si intravede una Libertas pronta a spingere forte sul mercato. L’obiettivo dichiarato è chiaro: dopo i play-in conquistati da neopromossa, il prossimo passo saranno i playoff.

“Quest’anno l’obiettivo era il play-in e lo abbiamo centrato. Il prossimo anno l’obiettivo saranno i playoff”.

Poi arriva la frase che accende definitivamente la fantasia del popolo amaranto. “Sarà una squadra da sogno – sottolinea il presidente Benvenuti da Las Vegas – Il budget verrà ancora alzato. Faremo di tutto per costruire una squadra bomba”.

E non sembrano semplici parole. Perché i nomi che circolano sono importanti, il rinnovo di Tiby rappresenta già una conferma pesantissima e l’idea tecnica che emerge è chiara: una squadra fisica, profonda e con ambizioni alte. Benvenuti lascia intendere che la società stia ragionando concretamente anche su un assetto con doppio lungo americano, soluzione che cambierebbe completamente volto alla squadra.

“Con due lunghi americani (girano nomi importanti anche qui come Deshawn Freeman, ndr) sarebbe una soluzione davvero interessante. Però poi devi prendere guardie italiane di altissimo livello. È tutto un gioco di incastri”.

E proprio sugli italiani si gioca una partita sempre più complicata, in un mercato che il presidente definisce “strano” e destinato a far esplodere ulteriormente i costi. Non è un mistero che i nomi degli italiani nel mirino siano quelli dei top player Bucarelli (suggestione che si affacciò anche lo scorso anno nella sessione estiva di mercato) e Marini. Due tiratori che garantirebbero medie punti importanti per lo score amaranto. E con un pivot Usa di primo livello pronto ad aprire gli spazi per Tiby e con Possamai pronto a subentrare dalla panchina sarebbe davvero una squadra ostica per ogni tipo di avversario. Nel frattempo prende forma anche il futuro del capitano Tommaso Fantoni, destinato sempre di più a rimanere in società con un ruolo dirigenziale e operativo vicino allo staff tecnico.

Sul tavolo resta poi il tema sponsor. La sensazione è che la crescita del progetto Libertas abbia ormai bisogno di un partner di livello nazionale, capace di accompagnare economicamente un’ambizione che oggi non si nasconde più.

La chiamata per l’A1 femminile, il consolidamento del wheelchair, il rinnovo di Tiby, le trattative di mercato e una piazza che continua a spingere: la Libertas sta provando davvero ad alzare il proprio livello. E forse la frase che racconta meglio il momento arriva quasi in chiusura, quando Benvenuti guarda al passato recente del club.

“Ormai non siamo più la neopromossa di due anni fa, la Cenerentola della LegaDue – chiosa Benvenuti – Adesso siamo una realtà vera. Altrimenti certi giocatori non si siederebbero neanche al tavolo a parlare con noi”.

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