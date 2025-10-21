Libertas, bottiglia d’acqua in campo: arriva “solo” una multa

Questo il testo del provvedimento del giudice sportivo: "Ammenda di Euro 1513,00 per offese collettive e sporadiche da parte del pubblico e lancio di una bottiglia d’acqua piena, sebbene aperta, con conseguente sospensione temporanea (5 minuti) della gara per consentire di asciugare il campo"

In tanti hanno temuto il peggio quando hanno visto piovere dalla Curva Nord una bottiglietta d’acqua aperta sul parquet. La Libertas stava annaspando contro Bergamo, i fischi arbitrali non stavano incontrando il favore del pubblico amaranto, il tabellone recitava 42-50 per gli ospiti. Qualcuno ha quindi visto bene di esprimere il proprio dissenso lanciando un oggetto in campo. Subito i fantasmi della passata stagione sono tornati prepotenti. A niente serve la storia. Eppure qualcuno ha lanciato la bottiglietta. Che per fortuna non ha colpito nessuno scivolando via seminando acqua sul parquet. Cinque minuti di stop che sono serviti per asciugare il campo.

Nel primo pomeriggio di oggi ecco arrivare la decisione del giudice sportivo che decide di multare la Bi.Emme Service Libertas per quanto accaduto.

Ecco il testo del provvedimento

“Ammenda di Euro 1513,00 per offese collettive e sporadiche da parte del pubblico e lancio di una bottiglia d’acqua piena, sebbene aperta, con conseguente sospensione temporanea (5 minuti) della gara per consentire di asciugare il campo[art. 27,4bc RG rec.,art. 24,4 RG,art. 27,10ac RG rec.,art. 24,3 RG]”

Condividi:

Riproduzione riservata ©