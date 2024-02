Libertas-Brianza, le pagelle. Tozzi, is the final countdown. Fantoni mai domo e Ricci bombarda

Ricci mentre imposta l'azione offensiva della Libertas (foto Bellaveglia). Top scorer con Tozzi per la Akern con 13 punti. A seguire Fantoni a quota 12

La Akern Libertas si prende una vittoria ribaltando il match nel finale. Fantoni trascinatore, Tozzi risolutore e Ricci bombardiere. Bravo Bargnesi nel finale dai liberi. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche

di Giacomo Niccolini

La Akern Libertas riprende per i capelli una partita che fino al 30esimo sembrava davvero perduta. Quando suona la sirena del terzo quarto le nove lunghezze da recuperate (52-61) sembravano davvero infinite. Poi scende in campo un uomo senza mantello ma dall’eroico lignaggio che risponde al nome di Tozzi. In un quarto sette punti e se aggiungiamo il canestro nel finale sono 9 punti in circa 11 minuti. Insieme a Capitan Fantoni e a Bargnesi con un grande Ricci che, a mezzo servizio, confeziona 13 punti la Libertas esce dal pantano come Atreiu della Storia Infinita, lasciando il cavallo Artax (Lissone Brianza) intrappolato nella melma fatale. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Tozzi 8- Al mio tre… uno, due tre… scarica! Il gioiello amaranto si rianima soprattutto quando il tabellone segna qualche secondo al termine del terzo quarto. Da lì si butta nella prima cabina telefonica presente al PalaMacchia ed esce con il mantello addosso e la S sul petto di Super Tozzi. Suona la carica, prende per mano la squadra, zingareggia e serpenteggia, tira e realizza. Sette punti in un quarto. Nove rimbalzi, due stopponi (di cui una WOW! in momento HOT), tre palloni recuperati di cui uno che vale il match a pochi secondi dalla fine. Diventai grande in un tempo piccolo, cantava Califano. E Tozzi interpreta al meglio i versi del Califfo. ROTOLA IN SALITA COME FOSSE MAGICO

Ricci 7 – Decisivo nel finale con bomba e canestro da cinque metri. Si accoda alla banda della rimonta suonando la gran cassa. La valutazione sale proprio perché a mezzo servizio. Contro Gema ai box, stasera in pista a dritto senza cambio gomme. Vuole una vita spericolata, di quelle come Steve McQueen, e come la macchinina rossa Saetta Mc Queen di Cars mette il turbo e sgassa a manetta su quel parquet segnando 13 punti con un bel 3/4 dalla lunga, aiutando a firmare il poster della vittoria da appendere in cameretta con il ritratto dei Supereroi di giornata. Supereroi… e ferma il vento, come dentro gli uragani (cit). MR. RAIN

Bargnesi 6,5 – Si mette i guanti da chirurgo e chiede forbici e pinze per operare sul paziente nel finale. Il paziente, poco inglese ma molto latino per il temperamento, è un match che rischiava di finire nel sacchetto dell’umido. Doc Bargnesi opera a cuore aperto. Due tiri liberi da ghiaccio nelle vene portano la Libertas al 73-70 a 25 secondi dal termine. Brianza stacca la spina. Il tracciato per Lissone è piatto. Il dottore esce dalla sala operatoria provato ma felice. La Libertas invece è ancora viva. Ed è anche merito suo. DR. HOUSE

Saccaggi 6 – Il grande merito è la bomba del sorpasso che vale il 71 a 70. È questo il siluro in A5 che fa colpito e affondato nei confronti della portaerei brianzola. Per il resto le sue percentuali sono un po’ troppo da allarme rosso (1/5 da 2 e 2/8 da 3). Complice anche un ferro birichino e un po’ stucchino e maleducato che sputa fuori un po’ troppe volte i suoi palloni che sembravano ormai dolci bon bon da tre punti. Ma sì sa, Napoleone a parità di bravura faceva giocare a dadi i suoi generali e sceglieva il più fortunato. Oggi ad Austerliz, il generale Saccaggi sarebbe rimasto, in panchina, al campo base. La sfortuna è come il Natale. Quando arriva arriva. NAPOLEONICO

Fantoni 8 – Nei primi due quarti è il Re dei Re e se la Akern si tiene ancorata allo scoglio è proprio grazie a lui che può arginare il mare. Confeziona un assist no look dietro la schiena a due mani che è roba da Art Attack in cirillico, è come un haiku scritto sulla neve in un giorno di pioggia, un concerto di Bob Marley suonato dentro a un centro di disintossicazione, un Gronchi Rosa trovato in un vecchio portafoglio in soffitta: unbelievable! E lui è Mr. Incredibile che segna 12 punti con 8 rimbalzi di cui 5 che significano secondo possesso. Ha la tempra di un matsugoro che sfianca Sampei per ore. E alla fine strappa la lenza e porta via tutto costringendo gli avversari ad abbatterlo con 7 falli. INVICTUS

Williams 7 – Inizia come nel retrobottega di Buddy Valastro… pasticciando un po’ troppo. Poi carbura, toglie la farina dagli ingranaggi e impasta una bellissima torta amaranto farcita da 9 assist (9!) e da una difesa tosta. Prende l’ascensore e raccatta anche dei rimbalzi importanti. Mette in mano la palla a Ricci per i canestri fondamentali. Più lucido con la stanchezza addosso che con la freschezza a fargli da rumore bianco in testa nei primi minuti. Alla fine è anche pivot aggiunto che si impossessa di 8 rimbalzi di cui 3 offensivi. Quando cala la tenebra esce dalla tana per andare a caccia. UN LEONE SI ALZA AL MATTINO E SA CHE DOVRA’ CORRERE PIU’ DI UNA GAZZELLA. NON IMPORTA CHE SIA LEONE O GAZZELLA… SII WILLIAMS

Lucarelli 5 – In sofferenza sin dall’inizio. I dodici minuti a referto sono il termometro di una partita poco a fuoco del 99 amaranto. Andreazza legge la colonnina di mercurio di una delle sue colonne portanti e capisce che oggi è meglio metterlo a letto in panchina con la bombola dell’acqua calda. OUT OF ORDER

Buca 5 – Il GGG amaranto (Grande Gigante Gentile, cit.) oggi non incide come dovrebbe. Undici minuti di fiato ad un Fantoni caricato di falli. Grida vendetta una schiacciata a due mani sbagliata allo scadere del primo quarto. Male anche dai liberi dove, come cantava Celentano, l’emozione non ha voce ma un suono ben preciso: quello dello sdeng del ferro. Fa quel che può nel pitturato mettendo la sua fisicità al servizio della causa. Smanacca e come quando si scuotono gli ulivi per far cader le olive, tira giù qualche pallone. Ma è troppo poco per strappare un 6 al prof. questa sera. RIMANDATO

Fratto 6 + Difende tosto nel finale ed è artefice del rimbalzificio amaranto con 7 palloni aspirati come Folletto dalle polveri delle plance. Segna meno rispetto alle sue medie ma mette una buona intensità difensiva, che stana gli avversari dalla loro area nel momento giusto, nella lista dei desideri che Babbo Natale accontenta volentieri. WISH LIST

Allinei 5,5 – Apre la sala operativa dell’Unità di Crisi a causa dell’Uragano Ceparano (23 punti realizzati dalla guardia brianzola) che si abbatte dalle sue parti causando non pochi danni. Manca di precisione dalla lunga (0/3) accodandosi alla percentuale davvero low profile di squadra (6/24 il totalone dai 6,75 per la Libertas). Greg alla fine si mette sul chi va là nel fortino amaranto tirando giù 7 palloni dai tabelloni e realizzando 8 punti da trasformare in pane caldo da mangiare quando le provviste della prima parte del match scarseggiavano e gli stenti rischiavano di far demoralizzare la truppa. CAMBUSIERE

Condividi:

Riproduzione riservata ©