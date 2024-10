Libertas-Cantù 80-83. Gli amaranto sfiorano l’impresa al PalaMacchia!

FOTO NOVI

Impresa sfiorata al PalaMacchia dalla Libertas che mette alle corde la corazzata Cantù. La Libertas non smette mai di crederci grazie ad un grande Banks (20 punti) e un'ottima prova di Italiano (18 punti per lui). Immenso, ancora una volta, il capitano Fantoni

Impresa sfiorata al PalaMacchia dalla Libertas che mette alle corde la corazzata Cantù. Match punto a punto nel primo quarto (24-25 al termine della prima frazione). Poi gli ospiti allungano fino al 44-52 dell’intervallo. Reazione veemente degli amaranto nel terzo quarto che rimette sui binari il passivo di meno otto racimolato dai canturini nei primi due tempini. Da quel momento è una lotta punto a punto fino alla fine. La Libertas non smette mai di crederci grazie ad un grande Banks (20 punti) e un’ottima prova di Italiano (18 punti per lui). Immenso, ancora una volta, il capitano Fantoni. Purtroppo la partita è stata caratterizzata da enormi problemi al cronometro dei 24 secondi che hanno costretto gli arbitri ad interrompere spesso il match. Problema che ha costretto a giocare senza un tabellone-cronometro dal terzo quarto in poi e che ha condizionato non poco le azioni offensive della LL. Il finale è da cardiopalma e premia Cantù. La Libertas ha il grande merito di aver fatto sudare sette camice ad una delle favorite del campionato.

Primo quarto. Tommy Fantoni c’è. Bellissimo assist per Italiano per i primi 2 punti Libertas. Ed è sempre Italiano che mette la prima bomba del match: 5-4. Ed è ancora lui! Sette punti di fila per il numero 31 amaranto! Fantoni on fire. Terzo fallo subito in 4 minuti e lunetta che si apre: 1/2 dai liberi per il 10 a 8 LL. Cantù mette a segno il primo sorpasso al 5′ 10-11 con la bomba di Burns. Poi replica Mcgee subendo anche fallo. Gioco da 4 punti per Cantù!

Ancora una tripla di Italiano riporta sopra la LL 17-15. Poi Burns replica dalla lunga. E’ una battaglia da tre: Gregorio Allinei!!! Tripla! 20-18. Entra Buca per Fantoni. Nel finale del quarto un po’ di pasticcio in casa Libertas con due palloni persi in pochi secondi che regalano il vantaggio a Cantù. Hooker tap-in sulla sirena: 24 a 25!

Secondo quarto. Primi due minuti di marca canturina. Gli ospiti allungano sul 24 a 30.Fratto e Bargnesi in campo. Ed è proprio Fratto che accorcia 26-30. Poi Allinei sbaglia la bomba del -1. Mc guee allunga con una bomba: 29 a 38. Massimo vantaggio per gli ospiti: 31-42 a 4 dall’intervallo. Allinei accorcia con una tripla: 34-42. La Libertas non riesce a stare ancorata al match e ad ogni errore viene castigata dai canturini: 36-48 a 2:30 dalla sirena. Ma gli amaranto non mollano la presa anche grazie a un immenso Fantoni e si riportano sotto 42-47 a 1′ dall’intervallo.

Quinton Hooker! 44-50. Intervallo sul 44 a 52.

Terzo quarto che si apre ancora nel segno del capitano Fantoni. Poi Banks accorcia: 50-56. Grande recupero palla di Italiano. Rimonta Libertas nei primi minuti del terzo quarto. Filloy mette due bombe di fila 58-61! Banks porta a un tiro di schioppo la Libertas 60-61! Che partita!

Quarto quarto. Fallo antisportivo (discutibile) ad Allinei. De Nicolao porta avanti i suoi: 63-67. Poi Banks. Poi tecnico a Andreazza: 65-68. Hooker accorcia: 67-68! De Nicolao allunga dai liberi: 68-70. Fratto pareggia i conti! Poi Valentini trova la bomba del 70 a 73. Banks bomba: 75-76 (38′)!

Ultimi due minuti. LL sotto di 1 77-78. Italiano prova la bomba e non va. Si va dall’altra parte e De Nicolao in entrata mette il +4 per Cantù. Mancano 48 secondi.

Italiano mette la bomba dell’80 a 81 quando manca però un solo secondo alla fine. Su rimessa laterale segna da sotto Possamai per l’80 a 83 finale. Impresa sfiorata.

Condividi:

Riproduzione riservata ©