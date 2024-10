Libertas-Cantù. Domenica si riaprono le porte del PalMacchia

Coach Andreazza: "Sappiamo benissimo a che cosa andiamo incontro. Sappiamo benissimo anche che se vogliamo competere contro il loro atletismo e la loro fisicità, dobbiamo fare una partita molto simile a quella che abbiamo giocato mercoledì contro Cremona. Servirà un inizio gagliardo e dovremo avere una difesa attenta"

di Giacomo Niccolini

Domenica 20 ottobre alle 18 (Arbitri: Ferretti, Giunta, Cassinadri) si riaprono le porte del PalaMacchia per la sfida in programma tra Libertas Livorno 1947 e Acqua S. Bernardo Cantù. In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/3fr73emn

I ragazzi di Andreazza tornano in campo dopo la bella vittoria casalinga contro la Juvi Cremona che ha visto un Quinton Hooker strepitoso e una convincente prova corale.

Marco Andreazza (allenatore) – “Cantù è una tra le due o tre vere favorite per la vittoria finale di questo campionato. È una società con dichiarate ambizioni, ha uno staff tecnico importante, un roster di altissimo livello. Sappiamo benissimo a che cosa andiamo incontro. Sappiamo benissimo anche che se vogliamo competere contro il loro atletismo e la loro fisicità, dobbiamo fare una partita molto simile a quella che abbiamo giocato mercoledì contro Cremona. Servirà un inizio gagliardo e dovremo avere una difesa attenta. Proveremo a metterli in difficoltà, pur sapendo che per entrambe le squadre si tratta della terza partita in una settimana. Per questo saranno i dettagli a fare la differenza. Dovremo giocare con tanta faccia tosta ed essere pronti alla battaglia. Sarà fondamentale avere un grandissimo apporto dal maggior numero possibile di giocatori, come è stato nel turno infrasettimanale, su tutti e due i lati del campo: difesa aggressiva e intelligente e attacco che provi a coinvolgere più giocatori, altrimenti rischiamo di farci stritolare dalla loro fisicità”.

Quinton Hooker (giocatore) – “Quella di domenica contro Cantù sarà una partita dura e tosta, contro una buonissima squadra. Ogni volta che giochiamo in casa cerchiamo di rendere inespugnabile il PalaMacchia e regalare ai nostri tifosi un buon basket e tanta gioia, che loro ricambiano con passione. Siamo pronti a farlo anche domenica. Affrontiamo questa partita nell’unico modo che conosciamo: con grande impegno. Continuiamo a pensare ad una partita per volta, perché sappiamo che così possiamo percorrere la strada verso il nostro obiettivo, che è la salvezza”.

Note – Nessun infortunato. Nessuno squalificato. Nessun ex di giornata.

Qui Cantù.

Nicola Brienza (allenatore) – “Andare a giocare in un campo molto bello e caldo come quello di Livorno, per chi fa il nostro lavoro, è sempre molto stimolante e quindi c’è proprio voglia di andare a giocare questa partita. Come me, chiaramente la stessa voglia la ha anche la squadra. Sappiamo della difficoltà della partita, soprattutto perché Livorno ha giocatori di grande esperienza e grande qualità, che dinanzi al loro pubblico sanno esaltarsi, come successo nell’ultima partita di mercoledì. Ci sarà quindi da fare una partita accorta e attenta. Sarà la quinta partita in due settimane e la quarta trasferta su sei turni di campionato, ma ci siamo abituati ai viaggi ed alle trasferte e quindi, ripeto, andiamo con grande piacere a giocare in un campo molto bello, contro una buona squadra e cercheremo come sempre di fare il massimo possibile”.

Riccardo Moraschini (giocatore) – “Siamo in un ottimo momento di forma, ma sappiamo che la stagione è lunghissima e molto complicata, siamo alla quinta partita in due settimane. Dovremo essere bravi a recuperare le energie e presentarci su un campo ostico come quello di Livorno con il massimo della concentrazione e dell’intensità”.

Note – Ancora assente Filippo Baldi Rossi.

Media – La partita sarà visibile in diretta su LNP Pass, piattaforma streaming per soli abbonati; mentre la radiocronaca dell’incontro sarà trasmessa sulle frequenze FM di Radio Cantù 89.600 (Lombardia) e sul sito radiocantu.com.

