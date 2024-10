Libertas-Cantù, pagelle. Nazzareno si alza e… fa canestro. Fantoni eterno, Banks over the rainbow

Nella foto di NOVI, Nazzareno Italiano a palleggio contro Cantù

Nazzareno Italiano imbrocca la via della partita da raccontare ai nipoti sin dai primi minuti. Adrian Banks che gli vuoi dire? Chiude con 31 di valutazione e 20 punti segnati. E poi c'è quel bimbo in mezzo al campo. Quel bambino infinito che risponde al nome di Tommaso Fantoni. 39 anni from Livorno. E' il nostro capitano e gioca alla morte per 30 minuti

di Giacomo Niccolini

Un cuore grande così. Una partita quasi perfetta che ha consentito alla Libertas di accarezzare un sogno: quello di stendere la corazzata Cantù il cui solo nome riporta indietro l’orologio di qualche decennio fa. L’effetto macchina del tempo però si ferma quando alle 18 si alza la prima palla a due e si capisce che ora è hic et nunc, qui e adesso e la Libertas ha tutte le carte in regola per provarci fino alla fine. Nazzareno Italiano imbrocca la via della partita da raccontare ai nipoti sin dai primi minuti. Adrian Banks che gli vuoi dire? Chiude con 31 di valutazione e 20 punti segnati. E poi c’è quel bimbo in mezzo al campo. Quel bambino infinito che risponde al nome di Tommaso Fantoni. 39 anni from Livorno. E’ il nostro capitano e gioca alla morte per 30 minuti. Peccato. Rimane l’amaro in bocca di esserci andati veramente vicini. Ma come si sa, purtroppo conta solo a bocce. Anche se con una Libertas così ci sarà da divertirsi e il salvarsi può essere davvero una carta concreta da giocare su questo panno verde con un bell’All-In.

Ed ora ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per la squadra livornese che ha l’onore di giocare sul parquet del PalaMacchia in questo turno odierno.

Il tabellone dei 24 secondi 3 – Funziona una volta ogni 2o minuti. Poi come nei migliori flipper, palla in buca e tutto in tilt. Peccato che non è una sala giochi. Sarebbe una partita di serie A2 e l’importanza di questo aggeggino, nel fantastico giuoco del basketball, sarebbe fondamentale. Oggi la Libertas ci ha perso minimo due possessi. E in una partita punto a punto direi bene ma non benissimo. Anzi male. Malissimo. Noi ci si ride e ci si scherza ma ogni partita in casa (compresa la serie B, sponda Pielle) è sempre un patimento. COMPRATO SU TEMU? FACCIAMO IL RESO

Fantoni 8 – Si scrive Fantoni si legge Mr. Infinito. C’è un libro bellissimo (che consiglio vivamente di leggere) a firma di Emanuela Audisio, giornalista di razza, che si intitola “Bambini infiniti” e racconta di tutti i più grandi dello Sport con la S maiuscola, tutti quei giganti sportivi che altro non sono che bambini cresciuti con la voglia infinita di giocare e di far divertire. Tommy Fantoni è questo. Un bimbo che vede un canestro e non smette mai di innamorarsi e far innamorare. A 39 primavere suonate si concede il lusso di giocare 30 minuti infuocati con 8 rimbalzi, 12 punti e 20 di valutazione con 2 super assist. È il nostro capitano, è matto da legare! Po-po-ro-po-po-po! UNO CENTO DIECIMILA TOMMY FANTONI

Italiano 7,5- Nazzareno, alzati e… fai canestro! Parafrasando Tomi ben più importanti, passi ben più Alti, frasi ben più Spirituali, oggi l’Italiano amaranto fa star bene. Alza la manona e ciuf! Dieci punti per lui nella sola prima frazione. Lotta come nella gabbia di MMA e realizza 18 punti. Partitone one one. Peccato per la bomba del possibile sorpasso a pochi secondi dalla fine che si infrange sul ferro ma è trascinatore di questa Libertas anche nella parte finale del match, quella dove gli amaranto ci credono. Parafrasando sempre Tomi più significativi… se non vediamo non crediamo. E stasera abbiamo visto e creduto. SANTO SUBITO

Banks 7,5 – Il folletto di Menphis anche stasera è come un lieto satiretto delle ninfe innamorato che per caverne e per boschetti ha lor posto cento agguati. E prendendo proprio a prestito le parole di Lorenzo de’ Medici nel Trionfo di Bacco e Arianna vogliamo tributare questo Magnifico osanna all’ex Fortitudo oggi splendente in maglia amaranto. Imprendibile come un folletto, ha un minutaggio monstre (35 minuti in campo) e gioca con la freschezza di chi arriva al mare con 38 gradi e chiede di poter far due scambi al ping pong in ciabatte. Segna come alla playstation, recupera 2 palloni, chiude con 31 di valutazione (31!) e smazza assist come il pastry-chef Biasetto sforna panettoni sotto natale. Cinque cioccolatini che finiscono nella scatola delle occasioni di Forrest Gumpiana memoria. MI CHIAMO BANKS, ADRIAN BANKS

Tozzi SV – Pochissimo il minutaggio per lui. Partita ad alto voltaggio. Lui comunque prova ad aprire il quadro elettrico e a metterci la manona. Senza paura. Quel tanto da mettere a referto una stoppata data e 1 rimbalzo. AC/DC

Filloy 6 – Tiene viva la brace e come Prometeo ruba il fuoco agli Dei di Cantù, per darlo al genere Umano (Libertas), riaccendendo prepotentemente la fiamma della Libertas nel terzo quarto quando mette due triple nel giro di due minute incollando la LL alla targa di Cantù. Per il resto lavoro grigio ma necessario. FIAMMA NEL BUIO

Buca 5 – Impreciso e pasticcione. Perde due palloni in momenti importanti in 4 minuti di gioco. Andreazza allarga le mani e ributta in mischia Fantoni richiamandolo, come yo-yo, in panchina. Stavolta, purtroppo, fa un passo indietro. Troppa Cantù per un giovane gigante con tanta strada davanti. SERATA NO

Bargnesi 5 – Altra insufficienza del roster amaranto. Andrea this night non si dimostra all’altezza della partita delicatissima (letto alla De Sica). Nei 4 minuti di gioco concessi, commette 4 falli e sbaglia un’entrata imboccando un’autostrada deserta ai confini del mare (cit. Venditti) verso un canestro che aspettava solo di essere scosso un po’ come il cavallo dell’Oca che ha trionfato nel palio dell’Assunta del 2023. Invece lo scossone lo prende il pubblico. PROVA OPACA

Allinei 6,5 – Ci prova. Ci mette la faccia tosta. Di chi, classe 2004, paura non ne ha. Un po’ come il pompiere. Il nostro fireman amaranto butta acqua sul fuoco alle vampate canturine e incendia la retina per ben 2 volta in momenti clou. GRISU’

Hooker 7 – Sfiora la doppia doppia con 10 punti fatti e 9 rimbalzi recuperati di cui 4 in attacco che si sa, come i gol in trasferta un tempo, valgono doppio. Tira tantissimo e in cabina di regia si accomoda per 35 lunghissimi minuti dove non ha paura di prendere il ciack in mano e di dare il via alle scene più belle di questa Libertas. FELLINI

Fratto 6 – Tiene botta. In difesa non barcolla ma si incolla. Bello il giro dorsale del 31 a 38 che elude la sorveglianza armata della difesa di Cantù. Contribuisce però alla sagra delle palle perse prendendo la codina in piedi sulle giostre con 3 palloni regalati agli avversari. Troppi in una partita da Match Point di Woody Alleniana memoria dove un rimbalzo di un anello sul parapetto di un fiume può decidere la sorte tra farla franca o pagare dazio. E l’anello della Libertas stasera è finito nel torrente. GAME SET AND MATCH

Andreazza 7 – Fa girare al meglio la squadra portando i giri del motore al massimo con minutaggi importanti per i protagonisti principali di questo film (quasi) da Oscar. In un copione del genere però non si può andare tanto per il sottile con piani sequenza o montaggi alla Sorrentino. Serve la spietatezza di Kubrick. E Andreazza stasera riesce quasi a splendere. SHINING

