Libertas-Caserta, le pagelle. Williams gioca finalmente da straniero, Lucarelli top scorer

L'olandese Leon Williams (foto di Giulia Bellaveglia)

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche

di Giacomo Niccolini

In una delle partite casalinghe forse più brutte da vedere per la Libertas, gli amaranto di coach Andreazza riescono comunque a portare a casa, incerottati (mancavano Tozzi e Saccaggi) una vittoria importante contro un’avversaria insidiosa se pur a digiuno di vittorie da più di due mesi. Caserta rimane attaccata all’osso per due tempi abbondanti. Poi la Akern accelera grazie anche a un Williams che gioca finalmente da straniero a un Lucarelli che mette la quinta quando serve e una difesa importante che limita i campani a 54 soli punti. Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Williams 7,5 – Il Leone si è svegliato. L’olandese mette a segno tre triple, sei assist, finisce in doppia cifra (11 punti segnati). Leon guarda la sua carta d’identità, legge Olanda, e gioca finalmente da straniero. In campo da valore aggiunto in una giornata dove sì, avevamo decisamente bisogno del suo ruggito. YOU’RE GONNA HEAR ME ROAR

Lucarelli 7 – JL99 si rimette in testa il cappello da pistolero e trascina la squadra nella seconda parte del match con i suoi 12 punti che gli consentono di diventare top scorer. Alla ricerca ancora del feeling con la linea dai 6,75 è lui che mette le “ridotte” facendo uscire la Akern dal pantano casertano. 4X4

Vicenzini 6,5 – All’improvviso… lui. Un minuto di gloria sfruttato bene. Penetra con sicurezza veterana la difesa avversaria, scarica con classe un assist verso Fantoni che realizza. Il 2004 non ha paura di sbagliare. DI CARATTERE

Buca 6 – Buca l’ha appoggiata, canta la Nord. E Buca l’appoggia con due schiaccioni perentori, come piace a lui, come piace a noi. Poi poco altro. Ma in una serata dove il poco può fare la differenza ci accontentiamo eccome.

Balestri e Madeo SV – Un minuto di passerella anche per loro che sono giovanissimi. Andrezza ne riconosce il merito a fine match in intervista: “Un grazie a questi ragazzi che in allenamento ci danno una grande mano durante la settimana”. E il grazie arriva con la sfilata bagnata di applausi del pubblico del PalaMacchia. LA LEVA… CESTISTICA DEL 2004-2005

Ricci 6,5 – A corrente alternata Amos si accende e accende la gara. Tira tanto con percentuali non altissime ma alla fine, la statistica lo premia: doppia cifra per lui con 11 punti messi a segno. Quando c’è è importante e si sente. PESO SPECIFICO

Fratto 6,5 – Protagonista della prima riscossa con una bomba importante che sveglia gli amaranto dal torpore e gli toglie dal freezer dei primi quattro minuti. Nella colonna dei “+” c’è sicuramente da mettere la cifra importante dei 13 rimbalzi. In quella dei “-” le 4 palle perse (sulle 11 totali). DI SOSTANZA

Fantoni 6,5 – L’uomo più “picchiato” della serie B esce ancora una volta con lividi e cerotti. Ricambia le “cortesie per gli ospiti” come può. Totem sotto le plance con 10 rimba aspirati dalle sue manone. MONUMENTO

Bargnesi 7,5 – Prova di personalità del play amaranto che, insieme a Williams, mette a segno una prova importante per portare a casa i due punti. Doppia cifra anche per lui con 10 punti nonostante sia sotto gli occhi attenti dei massaggiatori che per 40 minuti non smettono di massaggiarlo come prima di infornarlo sul parquet del PalaMacchia. GUERRIERO

Allinei 6,5 – “TeleSpalla Greg” Allinei realizza una bomba e si porta a casa 9 punti che contribuiscono allo score finale libertassino in maniera decisiva. ACQUA AL MULINO

