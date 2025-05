Libertas, che beffa! Dal giudice sportivo arriva un’altra giornata di squalifica

La decisione del giudice sportivo ha dell'incredibile. Nonostante i bracci tesi in curva di Vigevano, nonostante le offese ripetute in campo a Fantoni e Italiano e al presidente Benvenuti nel parterre, ad essere multata e a rimetterci un'altra giornata di squalifica del campo è la Libertas

Pensavamo di averle viste tutte. Ma evidentemente no. Nonostante i bracci tesi in curva di Vigevano, nonostante le ripetute offese nei confronti di Fantoni con tanto anche di coro urlato a tutto il palazzo (Fantoni ci senti? Ci senti?…), a Italiano e al presidente Benvenuti con insulti omofobi e minacce di morte, nonostante l’attacco degli ultras fuori dal campo ai sostenitori della LL, nonostante tutto… ad essere multata e sanzionata ancora con una giornata di squalifica è la Libertas. Non siamo su Scherzi a Parte, purtroppo è tutto vero. Intorno alle 15,30 è arrivato il bollettino del giudice sportivo che ha lasciato senza parole tifosi e appassionati del basket amaranto e non solo. Alla società vigevanese niente. Nulla, ovo, nisba, niet, nada. Neanche 1 euro di multa. Va tutto bene così. E così oltre alla squalifica del campo per una gara che costringerà la banda di coach Di Carlo a presentarsi chissà dove per gara 5 arriva anche un’altra squalifica di una giornata che, a questo punto, sarà da scontare la prossima stagione.

Qua sotto le parole del giudice sportivo riportate fedelmente

Playout, Gare del 18 maggio 2025

BIEMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO 1947. Ammenda di Euro 750.00 perché un individuo isolato, seduto nella sezione del parterre riservato alla Società, in più occasioni si alzava e istigava la tifoseria avversaria, turbando il regolare svolgimento della gara [art. 27,3a RG]

BIEMME SERVICE LIBERTAS LIVORNO 1947. Squalifica campo per 1 gara perché, a fine gara, due individui, non autorizzati e non iscritti a referto, nella zona antistante gli spogliatoi tenevano un comportamento protestatario avverso le decisioni arbitrali prese durante la gara [art. 29,3B RG rec., art. 24,4 RG]

