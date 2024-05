Libertas, chiudi i conti! Stasera gara 4 per strappare il biglietto per la semifinale

Neanche 48 ore dopo il rocambolesco successo in gara-3, la Libertas torna, alle 18, sul parquet del PalaCattani di Faenza e – forte del 2-1 fin qui maturato – prova a chiudere il conto e di conseguenza a staccare il biglietto per la semifinale. Per farlo servirà un’altra impresa sotto forma di difesa ermetica e attacco più lucido e incisivo.

È chiaro che sarà impossibile salvare la pelle se sarà ripetuto l’1/14 dal campo del secondo quarto di venerdì che produsse la miseria di 4 punti. Prova di appello per Allinei, Ricci e Fratto che complessivamente hanno tirato dal campo con il 10% (3/30). E’ ovvio che se aggiusteranno la mira, la LL avrà maggiori chances di vittoria. Per Faenza, invece, è la partita della vita. Se perde è fuori per cui è lecito attendersi una partenza lanciata. Quasi sicuramente mancherà Mitchell Poletti, infortunatosi venerdì, ma coach Garelli ha molte altre frecce al proprio arco a cominciare a Francesco Papa che andrà a fare la guerra nel pitturato al posto del suo sfortunato compagno di squadra. Attenzione – come sempre a Sebastian Vico, Pastore, Siberna, Poggi, Begarin. Sì, perché Faenza è una supersquadra e la Libertas dovrà essere perfetta per vincere.

