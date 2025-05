Libertas, combatti! Alle 21 la seconda battaglia con Vigevano

Dopo l’agonistica affermazione in gara 1 dei playout, la Libertas ritorna al PalaMacchia con il chiaro intento di piazzare il bis. Questa sera, martedì 13 maggio alle 21, i labronici ospitano di nuovo Vigevano: un altro successo significherebbe condurre la serie sul 2‑0 e presentarsi con due match point in tasca al PalaELAchem (appuntamenti in programma il 16 e, in caso di necessità, il 18 maggio).

Il primo incrocio di domenica scorsa ha fatto respirare sollievo a un pubblico caloroso che, ancora una volta, riempirà gli spalti di via Allende alla ricerca di un’altra serata di festa. Sconfitta oggi, invece, e i piani per la salvezza rischierebbero di complicarsi, costringendo la squadra amaranto a un’ardua rimonta.

Tra gli avversari, i fari sono puntati su Francis e Smith, autori di prestazioni di grande impatto, ma attenzione anche a veterani come Galassi e Stefanini: le loro incursioni offensive possono rivelarsi decisive nei momenti clou del match.

Sul fronte Livorno, coach Di Carlo dovrà orchestrare al meglio le rotazioni, soprattutto per valorizzare il reparto lunghi. Buca, in particolare, cerca riscatto dopo una gara 1 frenata dai tre falli in meno di cinque minuti; il suo contributo sotto canestro sarà fondamentale. Capitan Fantoni garantisce esperienza e solidità, mentre Banks e Hooker dovranno interpretare il ruolo di playmaker‑chiave, dettando i ritmi e incidendo con punti e assist.

Con il PalaMacchia pronto a incoraggiare i suoi uomini e la posta in palio altissima, la Libertas scende in campo determinata a sfruttare il fattore casa e a fare un passo decisivo verso la permanenza in Serie B.

