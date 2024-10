Libertas, contro Torino è una “selva aspra e forte”: finisce 56-78

Adrian Banks (foto NOVI)

Se al PalaMacchia in questa prima di A2 la Nord recita che “uscimmo a riveder le stelle”, sul campo è senza dubbio una “selva aspra e forte” per utilizzare la stessa metafora usata dagli Sbandati e dell’Associazione Tifosi Libertas per la bellissima coreografia dantesca che ha riempito gli spalti prima della palla a due in questo ritorno in serie A2 del basket livornese. I primi due quarti sono di stampo ospite dove la Reale Mutua Torino non si mette i guanti e dà il benvenuto agli amaranto impartendo un gap di 25 a 43 all’intervallo lungo. Se nei primi 10 minuti la LL ci prova grazie a un buon Banks e a capitan Fantoni che tiene dritta la barra (15-24 il primo tempino), nella seconda frazione gli amaranto si sciolgono come neve al sole sotto le bocche da fuoco degli ospiti che sbagliano poco, pochissimo soprattutto dall’arco.

Inizio terzo quarto dove la musica non cambia e Torino allunga il divario nei primi minuti. Il nervosismo è tanto anche tra i tifosi sugli spalti tanto che in curva nord si accende un focolaio di nervosismo tra supporter e la sicurezza è costretta a intervenire per calmare gli animi. Al 25esimo il divario sembra incolmabile: 29-55. Gli unici a lottare sono Banks e Fantoni. Ai piemontesi entra ogni pallone da 3 nel cesto. E sugli spalti continuano a litigare tra tifosi amaranto. Il terzo quarto si ferma sul 37 a 62 per gli ospiti.

Ultimo quarto che inizia a suon di Fratto e Bargnesi (due triple consecutive per lui) ma gli avversari tengono la distanza di sicurezza senza mollare. Poi ancora Allinei dall’arco e il passivo si accorcia di un pochino (48-66 a 6’40 dalla sirena). Finisce con il punteggio di 56 a 78 tra gli applausi di incoraggiamento del PalaMacchia e qualche silenzio di imbarazzo più che giustificabile dopo lo spettacolo di questa sera.

