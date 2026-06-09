Libertas-Cournooh: è fatta!

Foto tratta dal sito ufficiale della Lega Basket Serie A

La Libertas Livorno 1947 del presidente Marco Benvenuti avrebbe chiuso l'accordo con David Reginald Cournooh, esperta guardia reduce da quattro stagioni alla Germani Brescia. Un colpo di grande esperienza per il roster amaranto, che si assicura un giocatore con oltre quindici anni di carriera ai massimi livelli del basket italiano

di Giacomo Niccolini

La trattativa sarebbe ormai arrivata alle battute finali e, salvo sorprese dell’ultima ora, David Cournooh vestirà la maglia della Libertas Livorno 1947 nella prossima stagione. Un innesto di assoluto spessore per la società guidata dal presidente Marco Benvenuti, che aggiunge al proprio organico un atleta capace di garantire leadership, difesa, esperienza e conoscenza del campionato.

Cournooh, che gioca nel ruolo di guardia ma sa ricoprire perfettamente anche quello di regista con palla in mano, è un cestista italo-ghanese classe 1990 e arriva da un quadriennio importante con la Germani Brescia, società con la quale ha conquistato la storica Coppa Italia del 2023. È stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato i lombardi fino alla finale scudetto. Nell’estate 2025 aveva rinnovato il proprio contratto con Brescia fino al 2026, confermando il forte legame con il club biancoblù.

Per la Libertas si tratta di un acquisto che va oltre i numeri: Cournooh rappresenta infatti uno dei profili più affidabili e rispettati del panorama cestistico nazionale. Il play-guardia avrebbe oltretutto rifiutato una corposa offerta arrivata dalla Dinamo Sassari per sposare il progetto amaranto del presidente Benvenuti.

La carriera- Nato a Villafranca di Verona il 28 luglio 1990, David Reginald Cournooh è una guardia-playmaker di 187 centimetri. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Mens Sana Siena, ha iniziato la sua carriera professionistica nel 2007 costruendo nel tempo un percorso ricco di esperienze ad alto livello.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Siena, Virtus Siena, Junior Casale, Ferrara, Imola, Brindisi, Pistoia, Cantù, Virtus Bologna, Cremona, Scafati e Brescia. Tra i successi più prestigiosi spicca la conquista della Basketball Champions League con la Virtus Bologna nella stagione 2018-19.

Giocatore molto apprezzato dagli allenatori per la capacità di difendere su più ruoli, l’intensità agonistica e l’attitudine al lavoro di squadra, Cournooh ha saputo ritagliarsi nel tempo un ruolo fondamentale in tutte le squadre in cui ha militato, diventando un punto di riferimento nello spogliatoio e un esempio per i più giovani.

Le statistiche dell’ultima stagione – Nell’ultima stagione disputata con la Germani Brescia, David Cournooh ha confermato il proprio ruolo di preziosa pedina nelle rotazioni biancoblù, mettendo a disposizione esperienza, intensità difensiva e leadership. In Regular Season Serie A 2025-26 la guardia veronese ha collezionato 28 presenze, di cui 27 in quintetto, realizzando 112 punti complessivi.

Cournooh ha chiuso l’annata con una media 4,1 punti, 1,0 rimbalzi e 0,6 assist di media in 14,4 minuti di utilizzo per gara. Al tiro ha fatto registrare il 54,8% da due punti, il 31,3% da tre e un eccellente 94,7% ai tiri liberi, confermandosi particolarmente affidabile dalla lunetta.

Numeri che raccontano soltanto in parte il valore di un giocatore che negli anni si è costruito una reputazione da specialista difensivo e uomo spogliatoio, qualità che potrebbero rivelarsi determinanti anche nella nuova avventura in maglia amaranto.

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