Libertas-Cremona, le pagelle. Hooker è un album di Battisti, Banks è Mr. Double-Double

Una serata praticamente perfetta che regala i primi due punti alle casacche amaranto dove Hooker fa la parte dell'Nba Player e regala gioie come caramelle ai bimbi durante la notte del dolcetto o scherzetto, Fantoni è un bambino infinito, Buca cresce sempre di più e Banks si regala una "doppia-doppia". Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per la squadra locale che, nel turno odierno, ha il privilegio di giocare tra le mura amiche del PalaMacchia

di Giacomo Niccolini

La Libertas Livorno 1947 si scrolla di dosso la brutta prestazione casalinga che aveva offerto ai propri tifosi all’esordio al PalaMacchia contro Torino e mette sul parquet gioco, tecnica, qualità e cazzimma. Una serata praticamente perfetta che regala i primi due punti alle casacche amaranto dove Hooker fa la parte dell’Nba Player e regala gioie come caramelle ai bimbi durante la notte del dolcetto o scherzetto, Fantoni è un bambino infinito, Buca cresce sempre di più e Banks dopo due quarti in sordina decide di togliersi la riga del cuscino dal volto e macina punti e gioco regalandosi anche un ruolino da incorniciare. Andreazza c’è. Gode di questi due punti, li intasca e tiene i piedi per terra. C’è tanto mare davanti. Issiamo le vele, domenica in porto arriva Cantù, attuale seconda forza del campionato.

E ora ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per la squadra locale che, nel turno odierno, ha il privilegio di giocare tra le mura amiche del PalaMacchia.

Hooker 9 – Sembra un angelo caduto dal cielo, cantava Nada Malanima dal Gabbro. Alla quinta bomba consecutiva abbiamo visto gente che si prendeva a schiaffi per vedere se fosse tutto vero, altri che in stile Blues Brothers urlavano “Ho visto la luce” rivolgendosi alla copertura del PalaMacchia che per l’occasione si era spalancata con cherubini che suonavano la lira. Sei, dico sei, bombe su 8 tiri dai 6,75, cinque assist di cui due da cineteca Rai comprensivi di un no-look per Italiano che mammamiascansatiproprio! Chiude con “poco” di valutazione: 37! Trentasette! Tre-nta-set-te! Aspetta diciamolo tutti insieme: 37! Hooker stasera non è solo un sentimento di pace nel mondo, non è solo un’emozione di empatia cosmica, una canzone d’amore davanti a un tramonto… è un intero album di Battisti. MELODICO

Fantoni 8 – Ehiiii laggiù, dico a voi! Fate un monumento a quest’uomo. Sì davvero, ce n’è bisogno. Iniziate adesso però. Ora! Perché non basteranno i racconti che faremo ai nostri nipoti di quanto era forte, immenso e infinito questo Capitano senza paura. Giusto che le genti che passeranno gli diranno o che bel fior, strusceranno il bicipite del capitano come il muso del maialino a Firenze e si narrerà che porterà fortuna e una LL nascerà sulla fronte dei visitatori come un novello Harry Potter. A quasi 40 anni gioca 26 minuti con la freschezza di un rookie e la voglia di uno che ha fame, tanta fame. Otto rimbalzi, 6 falli subiti e freddezza per 7/8 dai liberi. PASTA DEL CAPITANO

Buca 6,5 – Bene. Cresce nella seconda parte del match e dimostra un picco all’insù rispetto alle prime uscite. Come diceva Car Carlo Pravettoni… e la Lira si impenna! E anche le quotazioni del nostro Buca salgono come toro a Wall Street. Uno stoppone, due “rimba” offensivi e tanta buona difesa. INDICE BUCA… IN SALTA!

Banks 7,5 – Si appunta sulla giacca la spilletta della “doppia-doppia” che brilla e scintilla: 15 punti e 10 rimbalzi catturati. Visto che ormai aveva il mercoledì sera impegnato vede bene di mettere nel mirino sette passaggi che portano a canestro che tecnicamente si chiamano assist. Viene su alla distanza come il caligo a fine inverno e, come il caligo fa con la marea, diventa spettacolo. E’ lui il rebel-rebel amaranto che stasera festeggia la sua doppietta. DOUBLE DOUBLE

Bargnesi 7 – Niente paura, ci pensa la vita han detto così. A giugno a Roseto e ottobre in A2 contro Cremona. La vita ci ha pensato bene e lui ha ripagato altrettanto bene. Bello l’atteggiamento no-fear della vecchia guardia amaranto. Si tuffa a pesce gatto per recuperare un pallone come se ci fosse il Tesoro dell’Arca Perduta da prendere. Bello il carattere quando mette una bomba nel momento decisivo a fine terzo quarto segnando così il solco tombale del +15 costringendo Bechi al timeout. Faccia tosta nei 12 minuti concessi da Andreazza. NIENTE PAURA

Tozzi 6,5 – L’ingegner Tozzi si toglie il tocco e indossa la canotta amaranto mettendo mani in faccia a Brown per una stoppata che… uuuuu-uuuu! Lipton Ice Tea! Non saremo a Chattanooga Tenesse e non ci sarà il Dan Peterson nazionale ma… un Tozzi così grintoso in difesa ci piace più del te freddo e della bionda che esce dalla piscina in quella storica pubblicità. HUMM HU! FENOMENALE

Filloy 7 – Quando ne mette otto di fila nel secondo quarto si alza tutto il Palazzo e anche il Pil nazionale. Si alzano i peli sulle braccia e le braccia sui peli. Si alza l’alzabile. Ariel come nel Monopoli mette l’ipoteca, non sulla casa, ma sulla vittoria amaranto lastricando e asfaltando verso i due punti il secondo tempino amaranto. ROAD TO WIN

Italiano 6,5 – Prestazione più che onesta senza troppe sbavature. Si fa trovare pronto agli assist di Banks e Hooker. Segna sei punti. Aggredisce in difesa. Risponde presente alla chiamata. Porta acqua al mulino con secchi mai bucati. MUGNAIO

Fratto 6,5 – La bandiera amaranto sventola ancora. Minutaggio esiguo ma tanto sudore e tanta grinta per lui che stasera risponde ruggendo al richiamo della savana libertassina. ROAR

Allinei 6 – Al momento è il fiore che ancora, forse, fa più fatica a sbocciare tra tutti. È giovanissimo. Vent’anni. Ci sta. Lo scorso anno è stato un fattore determinante. Le qualità ci sono, altrimenti non sarebbe qui. Con le unghie e con i denti si guadagna la sufficienza. Può fare di più. SEI… ROSSO

Andreazza 7 – Interpreta al meglio il match senza sbandamenti. Sin dai primi minuti, senza mai affanno. Gestisce il vantaggio con le rotazioni giuste e impartisce la difesa come sua miglior arma non disdegnando l’apporto delle sue migliori bocche da fuoco. La faccia tosta dei suoi giocatori, questa sera, è merito suo. Bravo! HE, THE COACH

