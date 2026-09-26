Libertas, Diana pre-Pistoia: “Un pezzettino in più da ognuno per alzare il livello”

Il coach amaranto alla vigilia dell’esordio in Serie A2: “Dobbiamo creare una chimica di squadra e un sistema solido. Pistoia è una squadra che ha lunghi dinamici e punta tanto sull'aggressività. Dovremo farci trovare pronti, controbattendo la loro aggressività altrettanto con la nostra. Tiby non sarà della partita”

di Giacomo Niccolini

La nuova stagione è finalmente ai blocchi di partenza. Dopo una preseason positiva, la Libertas Livorno 1947 è pronta a fare sul serio e domenica 27 settembre, alle 18 al Modigliani Forum, affronterà Pistoia nella prima giornata del campionato di Serie A2. Un derby toscano subito ad alta intensità, che segna l’inizio del nuovo cammino della formazione amaranto davanti al proprio pubblico. Alla vigilia della sfida, coach Diana ha fatto il punto sulla squadra e sulle sensazioni in vista dell’esordio. “È bello essere qua in questa nuova location di casa, di casa Libertas. C’è tanta gente dentro e fuori e questo dà subito il senso di quanto fermento ci sia e quanta voglia di rivedere la squadra domenica”.

Il tecnico amaranto parte dalla preseason, giudicata positivamente nonostante l’assenza di Tiby, che non sarà disponibile nemmeno per il debutto. “È un’assenza chiaramente importante per noi – spiega Diana – però questo ha dato modo di dare esperienza e minuti importanti sia a Luca Tozzi che a Joshua Kinne. Abbiamo cercato di supportare l’assenza di Tiby con il gioco di squadra, dove è importante l’unione e dove è importante che tutti facciano qualcosa in più”.

Per Tiby i tempi del rientro sono ancora da definire. “Non sarà della partita. Avrà una visita di controllo alla fine della prossima settimana e lì ci diranno esattamente quando potrà rientrare a giocare”.

Il derby toscano con Pistoia – Adesso, però, tutta l’attenzione è rivolta a Pistoia. Diana si aspetta una partita fisica e particolarmente intensa: “È una squadra che ha lunghi dinamici e punta tanto sull’aggressività. Dovremo farci trovare pronti, controbattendo la loro aggressività altrettanto con la nostra”.

La ricetta della Libertas è quella già vista nella passata stagione: correre, giocare insieme e non subire la pressione avversaria. “Per nostra filosofia cercheremo di correre il più possibile e di non soffrire troppo la loro aggressività e la loro pressione. Questa è la chiave della partita”.

Pistoia, secondo il tecnico, può contare su una squadra dalla notevole fisicità e con esterni di buona taglia. “È una squadra molto fisico-atletica, con lunghi dinamici ed esterni di buona taglia. Le indicazioni sono cercare di soffrire un po’ meno il loro portarsi addosso, la loro fisicità e la loro aggressività. Possiamo provare a correre e rubare qualche punto in contropiede, ma soprattutto non dobbiamo subirla a metà campo quando c’è bisogno di ragionare, giocare insieme e fare più passaggi”.

“Un pezzettino in più da ognuno” – Il primo obiettivo della Libertas, al di là del risultato immediato, è costruire una squadra capace di mantenere il proprio rendimento anche nei momenti più complicati. “Il primo obiettivo è creare una giusta chimica di squadra e un sistema solido”.

Diana non chiede rivoluzioni a chi è rimasto rispetto alla scorsa stagione: “Ho chiesto a chi c’era che non serve un cambiamento radicale totale. Basta un pezzettino ognuno. Sono convinto che chi è stato riconfermato abbia tutte le carte in regola per fare uno step in avanti a livello di prestazioni”. E sui nuovi arrivati aggiunge: “Ci fidiamo molto dei ragazzi che sono arrivati e sono convinto che abbiamo alzato un po’ il livello generale del gruppo”.

La parola chiave è equilibrio. “Puoi fare la partita da otto, da nove, come abbiamo fatto l’anno scorso. Però ci sta la partita da cinque: bisogna cercare di portarla a sei durante la partita, ma non innervosirci e scendere al quattro o al tre, come ci è successo poche volte lo scorso anno”.

Un equilibrio che, secondo Diana, nasce dal lavoro quotidiano: “Lo fai dando buone abitudini in palestra, lavorando ogni giorno e cercando di dare ai giocatori i mezzi per migliorare”.

Il calore del pubblico amaranto – Diana si aspetta poi una spinta importante dal pubblico del Modigliani Forum. “Mi aspetto subito grande calore dal nostro pubblico”.

La squadra tornerà al Pala Modigliani per il primo allenamento: “Per i nuovi sarà il primo, per chi c’era sarà un ritorno. Mi aspetto grande calore da parte dei tifosi, che invito a venire domenica a darci sostegno, come hanno sempre fatto e come hanno fatto anche in queste settimane con i vari appuntamenti”.

Una Serie A2 sempre più competitiva – Diana guarda infine al campionato che sta per iniziare, sottolineandone il livello sempre più alto. “È difficilissimo, come lo scorso anno. È un campionato di alto livello e tante squadre hanno alzato l’asticella, non solo noi”. A fare la differenza, secondo il tecnico, anche l’arrivo di stranieri di altissimo livello, compresi giocatori che nella scorsa stagione hanno disputato le coppe europee. “È un ulteriore segnale di voler innalzare il livello e quindi alzare lo spettacolo. Per i tifosi sarà un campionato molto allettante”.

Tra le piazze storiche che la Libertas incontrerà nel corso della stagione ci sono anche Sassari e Brindisi. “Sono società attrezzatissime e noi stiamo cercando di crescere per provare ad arrivare a quel livello di struttura, oltre che di qualità del roster”.

Una crescita che riguarda anche la società: “Stiamo allargando anche a livello di struttura societaria”. Ora, però, parla il parquet. Domenica alle 18, al Modigliani Forum, la Libertas inaugurerà la sua nuova stagione di Serie A2 nel derby toscano con Pistoia. E davanti al pubblico amaranto, la prima pagina del nuovo campionato è tutta da scrivere.

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