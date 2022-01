Libertas: “Diffamati solo per aver seguito i protocolli sanitari. Tutto in mano ai legali”

Il comunicato stampa della Libertas: "Alla luce delle dichiarazioni diffamatorie susseguitesi nelle ultime ore contro questa società abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare se vi siano gli estremi per perseguire, in ogni sede competente e al fine di tutelare la propria immagine e la propria onorabilità, quanti ne abbiano offeso o screditato la reputazione"

Non termina qui la coda di polemica che ha creato il derby non giocato lo scorso 9 gennaio tra Libertas e Pielle. Un derby rinviato a causa delle problematiche legate al Covid.

Di fronte a tutto ciò non sono mancate le reazioni dall’altra parte della barricata. Ed ecco che, nella mattina di lunedì 10 gennaio, è arrivato un comunicato stampa da parte della società del presidente Consigli.

“La Libertas Livorno 1947 informa – si legge nella nota – del peggioramento della situazione sanitaria del gruppo squadra legata all’emergenza Covid e comunica che un altro componente del team è stato contagiato. Con questa nuova positività si allarga quindi il focolaio nella Libertas e salgono a cinque i tesserati che hanno contratto il virus negli ultimi giorni. L’atleta risultato positivo nelle ultime ore si trovava già in condizione di isolamento domiciliare, come da provvedimento della Asl del 7 gennaio. Il soggetto è sintomatico”.

“Inoltre, alla luce delle dichiarazioni diffamatorie susseguitesi nelle ultime ore contro questa Società – si legge nella nota stampa inviata dalla redazione – già così colpita dal Covid si informa che la Libertas Livorno 1947 ha dato mandato ai propri legali di valutare se vi siano gli estremi per perseguire, in ogni sede competente e al fine di tutelare la propria immagine e la propria onorabilità, quanti ne abbiano offeso o screditato la reputazione”.

“La Società – continua il comunicato stampa – tiene a precisare che sarebbe stata ben lieta di disputare il derby ma di aver agito semplicemente seguendo i protocolli sanitari vigenti. Tali protocolli prevedono, lo ricordiamo qualora ve ne fosse bisogno, di informare le ASL a riguardo di casi Covid-19 accertati i quali, se hanno avuto un contatto stretto con altre persone entro i 5 giorni dalla positività, fanno scattare la quarantena per tutti i soggetti interessati. Per questo motivo il team squadra, venuto a contatto stretto il 5 gennaio con un membro dello staff positivo, è stato posto in isolamento domiciliare fino a una data che superava quella del 9 gennaio in cui era prevista la partita con la Pielle rendendone tecnicamente –impossibile la disputa.

Infine, una volta informata sulla disposizione di quarantena da parte della Asl di Livorno, la Fip ha deliberato ufficialmente il rinvio della partita”.

“In queste ore – scrivono nel comunicato stampa dalla società della Libertas 1947 – siamo stati definiti “codardi”, “vigliacchi”, “furbi”. Siamo stati accusati di aver deliberatamente pianificato il rinvio con qualche fantomatico accordo con la ASL o addirittura con la LNP. Tutto ciò lede la nostra immagine, supera ogni limite di decenza e contrasta fortemente con i principi di sportività che ci hanno sempre guidato. Sono state divulgate notizie totalmente false e prive di fondamento che hanno contribuito ad alimentare dubbi su fatti inesistenti. In un periodo critico dove la tutela della salute pubblica riveste carattere di priorità assoluta, invitiamo tutti ad abbassare i toni e respingiamo con fermezza queste assurde calunnie e insinuazioni”.