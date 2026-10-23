Libertas e Ladies: Diana a Forlì per difendere la vetta, Andreoli cerca il colpo in trasferta

Gli amaranto di coach Diana, forti di cinque vittorie in altrettante gare, fanno visita a Forlì. Le Ladies Libertas, invece, affrontano Battipaglia con l'obiettivo di centrare il primo successo in trasferta e alimentare la corsa alla Coppa Italia

di Giulio Ciapini

Vincere è importante, ripetersi lo è ancora di più. Le due vittorie della Libertas Livorno e delle Ladies Libertas Livorno, rispettivamente contro Fortitudo Bologna e Brixia Brescia, sono la chiave per continuare a dare certezze e proseguire con lo stesso approccio adottato nell’ultimo turno di campionato, seppur con due obiettivi differenti. I ragazzi di coach Andrea Diana, dopo la strabiliante prestazione di mercoledì al Pala Modigliani hanno i riflettori puntati e sono intenzionati a voler rimanere in cima alla classifica: “Quando incontri la Fortitudo è sempre qualcosa che coglie l’attenzione di tutti i media nazionali. I riflettori sono puntati su di noi, su Pesaro e Avellino. Tutte faranno a gara per prender lo scalpo di una di queste”, sottolinea l’allenatore amaranto. Una sfida molto importante quella di domenica 25 ottobre (palla a due alle 18) alla Unieuro Arena, che rappresenta un vero e proprio banco di prova contro una Forlì pronta a dare del filo da torcere agli amaranto: “Forlì è una squadra giovane e sfrontata, che in casa viaggia a 50 punti di media nel primo tempo. Il nostro approccio dovrà essere subito ai massimi livelli”, aggiunge il coach.

Il roster forlivese dispone infatti di un gran numero di talenti in grado di saper fare male, anche senza il loro centro americano Marcus Santos Silva, probabilmente fuori per una distorsione alla caviglia: “Senza il loro americano saranno più imprevedibili. Hanno giocatori incredibili. Mian se si accende è difficile da contenere, Pascolo ha un’intelligenza incredibile, Gaspardo l’anno scorso ci fece male. Hanno inoltre due giocatori giovani molto forti come Ceccato e Josovic. È una squadra da affrontare col piglio giusto” aggiunge Diana. La vittoria di mercoledì scorso ha portato entusiasmo ed ha rafforzato la consapevolezza di continuare a lavorare con umiltà: “È una verifica, dobbiamo mostrare rispetto, il nostro livello di concentrazione lo decidiamo noi nel quotidiano. La vittoria di mercoledì deve dare ancora più entusiasmo, andremo a Forlì con grande umiltà e rispetto“, afferma il coach.

Il tecnico labronico ha poi rivolto l’attenzione sulle due giovani quote Eduardo Sakine e Filippo Gaeta, elogiandone il percorso compiuto finora: “Sono due ragazzi umili, che hanno la volontà di voler diventare giocatori di pallacanestro. Tengono il livello dell’allenamento alto, sono due under di livello” conclude coach Diana.

Sull’altro fronte il coach delle Ladies Libertas Livorno, Luca Andreoli, si è mostrato consapevole della forza dell’avversario, la O.ME.P.S Battipaglia che le ragazze affronteranno domenica 25 ottobre al Pala Zauli: “Sarà una partita difficile, loro hanno giocatrici di alto livello come Palmieri, Noelani Cornfield e Gianna Ajello. Sappiamo che dobbiamo fare una gara di grande intensità per provare a vincere la prima partita in trasferta” sottolinea il coach. Andreoli sottolinea anche un ambiente carico di entusiasmo, soprattutto anche grazie alla luce dell’ottimo avvio dei ragazzi della Libertas Livorno: “L’ambiente è molto carico, anche per i ragazzi che stanno facendo un ottimo avvio di campionato. Noi ci facciamo trascinare da tutti, stiamo vivendo questo inizio di campionato con grande fiducia” ribadisce il coach.

“Considerando che abbiamo sette partite in trasferta nel girone di andata su undici è fondamentale vincere per provare a raggiungere l’obiettivo Coppa Italia” conclude Andreoli. Due sfide importanti questa domenica per mantenere alto il morale della Livorno libertassina.

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