Libertas e Ladies, weekend da brividi: tra la difesa della vetta e la sfida alla corazzata Schio

Gli uomini di Diana fanno visita a Torino per consolidare il primato, mentre le ragazze di Andreoli attendono al Pala Macchia le campionesse d'Italia della PF Schio. Per coach Diana ancora fuori Filoni e Tiby con qualche acciacco

di Giulio Ciapini

Un weekend di fuoco. Le ultime due vittorie della Libertas Livorno e delle Ladies Libertas Livorno rispettivamente contro Dinamo Sassari e Costa Masnaga sono la chiave per continuare a dare entusiasmo al popolo degli sbandati e per proseguire con lo stesso approccio adottato nell’ultimo turno di campionato. I ragazzi di coach Diana, dopo la strabiliante battaglia vinta contro la Dinamo Sassari nell’ultima gara, sono pronti a difendere la vetta domenica 29 novembre al Pala Asti di Torino (palla a due alle 18) in una sfida che, secondo il tecnico amaranto, si preannuncia molto insidiosa: “Arriviamo da una bella vittoria domenica scorsa contro Sassari, una partita di un livello fisico mai visto finora. Torino è la vera sorpresa di questo campionato. Ha perso la prima giornata contro Mestre ha poi inanellato 5 vittorie consecutive, vincendo anche in campi importanti come Brindisi, Pesaro” sottolinea coach Diana. Il roster torinese dispone infatti di un gran numero di talenti in grado di saper fare male: “È una squadra con gerarchie molto chiare, l’anima della squadra è il capitano Massone. Hanno un gran numero di scorer, come Simone Pepe, Harvey e Allen, che ha vinto l’ultimo campionato di serie A2 con Scafati. Gli altri sono ragazzi giovani, hanno fisicità, grande impatto nella partita e atletismo. È la terza miglior difesa del campionato. Dovremo essere bravi a cercare di imporre il nostro gioco, di correre quando sarà possibile. Una partita tosta, ma andiamo a Torino con fiducia rinnovata dalla prestazione di domenica scorsa”, ribadisce Diana. “Il loro vero punto di forza è la difesa, è una squadra che mette buona pressione, hanno corpi per riempire gli spazi. Sono inoltre primi nel campionato per rimbalzi offensivi. Dovremo fare uno sforzo extra a rimbalzo. Harvey è molto talentuoso, non deve accendersi altrimenti diventa un terminale offensivo” aggiunge Diana. Per quanto riguarda gli acciaccati, il tecnico ha fatto presente che Tiby sta recuperando ma non è ancora del tutto in forma e Filoni sarà nuovamente indisponibile: “Matt sta recuperando, non è ancora al top. Filoni sarà assente anche contro Torino, oggi ha avuto la visita medica per ulteriori accertamenti sul recupero. Abbiamo avuto tre mesi molto intensi. Questo è un periodo dove qualche acciacco inzia a farsi sentire, ma è una fase che prima o poi dovranno affrontare tutte le squadre” aggiunge Diana. I ragazzi allenati da Paolo Moretti arrivano infatti da un buon momento fiducia, ottenuta grazie all’ultima vittoria interna contro Caserta, dopo la pesante sconfitta contro la Dole Rimini: “Loro arrivavano da una serie di partite ravvicinate, hanno avuto 5 giorni di tempo per recuperare. Hanno ripreso fiducia, contro Caserta ho visto una squadra brillante, mi aspetto una Torino pronta per giocare” conclude il Coach.

Sull’altro fronte, quello del femminile, le ragazze di coach Luca Andreoli sono chiamate ad affrontare la sfida più difficile del campionato contro la grande corazzata della PF Schio. Una sfida destinata ad entrare nella storia: per la prima volta Livorno avrà l’onore di ospitare le campionesse di Italia sul parquet del PalaMacchia, in un appuntamento di grande prestigio: “Credo che sia la partita che Marco (Benvenuti, presidente della Libertas venuto a mancare lo scorso 27 agosto, ndr) ha sempre sognato di vedere. Giochiamo contro un dream team. Hanno le migliori italiane del campionato, la ala piccola è la migliore che c’è in Europa, una giocatrice di altissimo livello. È una squadra prima in Eurolega. Abbiamo preparato la settimana per provare a compete il più possibile contro una squadra del genere, hanno un’infinità di giocatrici. Non sarà una partita normale, non potremo speculare su niente” sottolinea Coach Andreoli. Una vera e propria corazzata, che finora ha dimostrato tutta la sua propria superiorità, imponendosi con uno scarto medio di ben 37 punti a partita: “Hanno uno scarto medio di 37 punti a partita. Da questi numeri si capisce che tipo di squadra andremo ad affrontare. L’assenza di Cecilia Zandalasini sarà un minus, hanno un roster molto lungo. In questo momento hanno il playmaker titolare della nazionale. Le loro straniere valgono quanto un maschio di alto livello in Serie A1, vengono dalla WNBA. È una squadra molto piu lunga di Venezia” aggiunge Andreoli. “Quando giochi in casa trovi sempre delle energie nascoste, ma domani dovremo essere pronti a livello fisico. Contro di loro non è semplice riuscire a stare in movimento” conclude Luca Andreoli. Due sfide infuocate questo fine settimana, per proseguire l’ottima striscia positiva per continuare a far sognare la Livorno libertassina

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