Libertas e Valentini ancora insieme

Il playmaker proseguirà la propria avventura in amaranto fino a tutto il 30 giugno 2028 come stipulato al suo arrivo a Livorno. Nell’ultima stagione Valentini ha fatto registrare la media punti più alta (8.6) dopo i due americani

La Libertas Livorno 1947 e l’atleta Fabio Valentini comunicano con grande soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per l’annullamento della clausola di uscita dal contratto in essere tra il Club ed il giocatore. Fabio, quindi, proseguirà la propria avventura in amaranto fino a tutto il 30 giugno 2028 come stipulato al suo arrivo a Livorno. Nell’ultima stagione Valentini ha fatto registrare la media punti più alta (8.6) dopo i due americani. E la storia continua…

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