Libertas: Fantoni nuovo club manager. Confermato il direttore operativo Audino

La Libertas Livorno 1947 è fiera di annunciare che a partire dalla prossima stagione 2026/27 Tommaso Fantoni sarà inserito nei quadri dirigenziali con il ruolo di club manager

La Libertas Livorno 1947 è fiera di annunciare che a partire dalla prossima stagione 2026/27 Tommaso Fantoni sarà inserito nei quadri dirigenziali con il ruolo di club manager.

“Tommaso, capitano amaranto fino a poche settimane fa, per cifra etica e umana, incarna alla perfezione i valori della Libertas – si legge in una nota stampa diffusa presto al mattino di sabato 13 giugno – Negli ultimi quattro anni ha onorato nel migliore dei modi la nostra maglia con cui ha conquistato una semifinale playoff, la storica promozione in serie B, la salvezza in serie A2 e la successiva qualificazione ai play-in in contribuendo fattivamente alla crescita del Club. 161 presenze e 1240 punti segnati in maglia LL dal 2022 ad oggi dànno una visione appena parziale del valore della sua permanenza in amaranto che proseguirà, adesso in una nuova veste”.

Al contempo la Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare la conferma di Carlo Maria Audino nel ruolo di direttore operativo che aveva ricoperto anche l’anno scorso alla sua seconda stagione in amaranto. “Audino, nato a Jesi nel 1991 – si legge nel comunicato – vanta un’ottima esperienza da giornalista e da dirigente e costituisce un valore aggiunto per il club”.

Così l’amministratore delegato Ferencz Bartocci: “Voglio ringraziare il nostro presidente Marco Benvenuti per l’opportunità, non scontata nel nostro mondo, di avere uno staff di altissimo livello anche fuori dal parquet. Carlo e Tommaso saranno due importanti compagni di viaggio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©