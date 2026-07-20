Libertas, fiducia a Diana: rinnovo fino al 2029 per il tecnico amaranto

La società prolunga il contratto del capo allenatore fino al 30 giugno 2029 e punta sulla continuità per costruire un progetto ambizioso e di lungo periodo. Per il tecnico livornese, alla guida della squadra del cuore, arriva una conferma che rafforza il percorso iniziato la scorsa stagione

La Libertas Livorno 1947 ha ufficializzato il prolungamento del contratto del capo allenatore Andrea Diana, che resterà sulla panchina amaranto fino al 30 giugno 2029. Una scelta che testimonia la volontà della società di dare continuità al progetto tecnico, con l’obiettivo di costruire un ciclo ambizioso e di lungo periodo.

Livornese, classe 1975, Diana ha mosso i primi passi in Serie A2 proprio nella sua città nel 2009, come assistente di Sandro Dell’Agnello, seguendolo poi a Brescia dopo l’esperienza sulla panchina della 4 Torri Ferrara.

La svolta arriva nella stagione 2014-2015, quando diventa capo allenatore della Leonessa Brescia, conducendola fino alla semifinale playoff. L’anno successivo firma la storica promozione in Serie A, mentre nel data-end=”1243″>2017-2018 porta i lombardi fino alla semifinale scudetto, conquistando anche il Premio Reverberi come miglior allenatore italiano. Nella stagione seguente guida Brescia nella sua prima storica partecipazione all’EuroCup.

Dal 2019 al 2021 allena la Scaligera Verona, prima di entrare nello staff tecnico della Virtus Bologna come assistente di data-end=”1617″>Sergio Scariolo, esperienza durante la quale conquista due Supercoppe Italiane e una EuroCup.

Nel 2024 centra un’altra promozione in Serie A2 con i Trapani Sharks, rimanendo poi in Sicilia come vice di Jasmin Repeša prima di fare ritorno a Livorno per guidare la squadra del cuore.

Nel corso della passata stagione Diana è stato inoltre nominato allenatore del mese della LNP nello scorso ottobre, riconoscimento che aveva già ricevuto in passato nel dicembre 2014 e nei mesi di gennaio e novembre 2015. Con il rinnovo fino al 2029, la Libertas sceglie di puntare con decisione sulla sua esperienza e sulla sua identità livornese per il futuro del club.

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