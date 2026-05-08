Libertas, Filoni in amaranto fino a giugno 2028

FOTO NOVI/QUILIVORNO.IT

La Libertas Livorno 1947 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del giocatore Niccolò Filoni, che continuerà a vestire la maglia amaranto fino al 30 giugno 2028

La Libertas Livorno 1947 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del giocatore Niccolò Filoni, che continuerà a vestire la maglia amaranto fino al 30 giugno 2028.

Filoni ha chiuso l’ultima stagione con 35 presenze, la media punti di 4,5 a partita e il 66% nei tiri da 2 punti. Il rinnovo del contratto di Filoni conferma la volontà del club di dare continuità ad un percorso di crescita condiviso, che punta sulle qualità tecniche e umane di ogni nostro giocatore. Niccolò si è distinto per impegno e senso di appartenenza, valori imprescindibili per la Libertas del presente e del futuro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©