Libertas, Filoni in amaranto fino a giugno 2028
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La Libertas Livorno 1947 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del giocatore Niccolò Filoni, che continuerà a vestire la maglia amaranto fino al 30 giugno 2028
La Libertas Livorno 1947 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto del giocatore Niccolò Filoni, che continuerà a vestire la maglia amaranto fino al 30 giugno 2028.
Filoni ha chiuso l’ultima stagione con 35 presenze, la media punti di 4,5 a partita e il 66% nei tiri da 2 punti. Il rinnovo del contratto di Filoni conferma la volontà del club di dare continuità ad un percorso di crescita condiviso, che punta sulle qualità tecniche e umane di ogni nostro giocatore. Niccolò si è distinto per impegno e senso di appartenenza, valori imprescindibili per la Libertas del presente e del futuro.
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