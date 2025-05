Libertas. Gara 5, la Lega indica La Spezia come campo di gara

FOTO NOVI

La Lega, nel notiziario a cura dell'area comunicazione LNP specifica come l'ultimo match decisivo per la permanenza in A2 si giocherà in campo neutro proprio al Pala Mariotti di La Spezia in virtù della squalifica del PalaMacchia

Sembra risolto il nodo della questione “dove si gioca gara 5” di playout tra Libertas e Vigevano. La Lega, nel notiziario a cura dell’area comunicazione LNP specifica come l’ultimo match decisivo per la permanenza in A2 si giocherà in campo neutro proprio al Pala Mariotti di La Spezia in virtù della squalifica del PalaMacchia.

Dove: PalaMariotti, La Spezia

Quando: mercoledì 21 maggio, 21:00

Arbitri: Vita, Giovannetti, Berlangieri Serie: 2-2

In diretta per abbonati su LNP Pass: https://tinyurl.com/5ykdf27u

QUI LIBERTAS LIVORNO – Gennaro Di Carlo (allenatore) – “In gara 4 abbiamo giocato molto bene, ma non è stato sufficiente per vincere. Questa è una serie quanto mai equilibrata, tra due squadre che non mollano mai la presa. Libertas e Vigevano giocano un buon basket e sono – con caratteristiche diverse – molto tenaci e molto determinate. È chiaro che ci stava arrivare a gara 5. Noi dovremo essere perfetti. Stiamo assorbendo il cambio di un americano nel bel mezzo della serie. Douvier ci sta dando grandissima disponibilità, ma non è dentro i nostri meccanismi. Ha avuto un impatto importante in gara 2 a livello di ‘scoring’, ma entrare dentro una squadra significa capire le situazioni, le abitudini che si hanno in attacco e in difesa. Dobbiamo trovare la lucidità di capire che un punto di miglioramento è mettere in condizioni Douvier di giocare di più e di poter incidere maggiormente. E questo step possiamo farlo. Bisogna avere pazienza e resistere sempre. Adesso abbiamo un’opportunità. Abbiamo il 50% a testa di probabilità di salvarci, così come era all’inizio. Dobbiamo prepararci bene. Siamo fiduciosi. Il campo neutro? Non conta. Partita secca, posta in palio importante. Potremmo giocare anche a Reggio Calabria o in Valle d’Aosta, i nostri tifosi ci seguirebbero dovunque. Livorno sarà presente”.

Note – Squadra al completo. Gara in campo neutro a La Spezia.

QUI VIGEVANO Lorenzo Pansa (allenatore) – “Prima di tutto voglio dire che chiunque di queste due squadre retroceda è un peccato. Si tratta di due Società solide e storiche, dispiace che non possano rimanere entrambe in questa serie. Sia Vigevano che Livorno hanno avuto un percorso differente, entrambe con problemi diverse, ma giocano un livello di basket che non c’entra nulla con i playout”. Matteo Galassi (giocatore) – “Ci aspettavamo una gara 4 equilibrata e così è stato, purtroppo abbiamo perduto le due gare iniziali, ma ci siamo fortunatamente ripresi. Penso che ci meritiamo la salvezza, senza nulla togliere a Livorno, dobbiamo andare a prendercela. Avere Francis al nostro fianco è fondamentale, ci serve un compagno che tolga le castagne dal fuoco, bravo a lui e bravi i ragazzi a reagire all’assenza di Leardini. Dopo l’amarezza delle prime due gare c’era un po’ di tensione, c’è stata la reazione giusta, ma ancora c’è una partita da vincere, non è finito nulla”. Note – Giacomo Leardini sempre in dubbio, per un risentimento muscolare al polpaccio sinistro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©