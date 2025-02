Libertas, GM in arrivo. Andreazza in campo per gli allenamenti

Al momento Marco Andreazza è tutt'ora l'allenatore della Libertas in quanto non si è dimesso e alle 19 di giovedì 27 febbraio non è stato esonerato dalla società. Domattina è attesa la nomina ufficiale del giemme (Iozzelli in pole ma ci sono altri profili sul tavolo). Sarà poi il nuovo gm ad occuparsi della questione coach

di Giacomo Niccolini

Ore lunghe, dense e pensierose in casa Libertas dopo il terremoto presidenziale e il filotto di sconfitte che sta aggravando la situazione in classifica e sta facendo traballare, e non poco, la panchina di Andreazza. Ma andiamo per gradi e cerchiamo di capire cosa sta succedendo sotto vari aspetti e piani.

Il presidente sarà Marco Benvenuti. La carica non è ancora stata ratificata dal Consiglio per questioni squisitamente burocratiche. Benvenuti è quindi però già operativo sin da subito.

Per quanto riguarda la questione general manager la società sta effettuando una serie di incontri che si protrarranno fino probabilmente alla mattina di domani 28 febbraio, per ingaggiare un general manager che si occupi della parte sportiva. Giulio Iozzelli è una pista importante su cui sta lavorando la Libertas ma ve ne sono altre in ballo e vi sono altri nomi sul quale però al momento vige il massimo riserbo da parte della società di via Pera.

La situazione di Andreazza. Al momento Marco Andreazza è tutt’ora l’allenatore della Libertas in quanto non si è dimesso e alle 19 di giovedì 27 febbraio non è stato esonerato dalla società. La squadra oggi non si è allenata in quanto reduce dalla trasferta di Desio dove ha giocato contro Cantù e si allenerà domattina, venerdì 28 febbraio, dalle 10,30 alle 13,30 ad ora quindi, a tutti gli effetti, agli ordini di Marco Andreazza a meno che domattina nelle primissime ore cambi qualcosa, ma al momento non è dato saperlo.

E’ stata una giornata particolarmente lunga e faticosa di incontri con più soggetti che al momento non ha portato alla nomina ufficiale di un general manager. Sicuramente però quando sarà ricoperto questo ruolo sarà lui ad occuparsi in prima persona della questione sportiva iniziando proprio dall’allenatore. Situazione ancora abbastanza fluida dunque, domattina dovrebbe essere ufficializzato il nome di un giemme che a sua volta incontrerà Andreazza per capire il cammino da percorrere: insieme o ognuno per la sua strada. In caso di un sostituto nella giornata di giovedì la rivista specializzata Superbasket aveva parlato di Gennaro Di Carlo, classe ’73 ex Nardò e coach dalla lunga gavetta e dall’esteso CV.

