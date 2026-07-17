Libertas, il colpo è servito: Jayvon Graves è amaranto

In foto Jayvon Graves in palleggio con una maglia amaranto targata Libertas (elaborazione grafica AI)

Battuta anche Treviso, ecco il crack che completa il roster. Il presidente Marco Benvenuti piazza il colpo dell'estate: l'esterno americano, reduce da una stagione da protagonista in Polonia e inseguito anche dalla Serie A, ha detto sì alla Libertas. Decisiva l'accelerazione delle ultime ore dopo una trattativa lunga e ricca di colpi di scena

di Giacomo Niccolini

È il colpo che i tifosi aspettavano. Quello che fa alzare l’asticella delle ambizioni e manda un messaggio forte al campionato. Jayvon Graves è un nuovo giocatore della Libertas Livorno. La società del presidente Marco Benvenuti ha chiuso l’operazione che porta in amaranto uno degli esterni americani più appetibili del mercato europeo, superando la concorrenza agguerrita di Treviso Basket, club di Serie A che nelle ultime ore aveva provato con forza a inserirsi nella trattativa e che nelle prime ore di giovedì 16 luglio ha invece ufficializzato l’arrivo di Chico Carter Jr.

Una firma che vale tantissimo. Perché Graves, classe 1998, rappresenta un autentico crack per la Serie A2, un giocatore nel pieno della maturità cestistica, capace di incidere su entrambe le metà campo e di spostare gli equilibri di una squadra.

La pista era nata diverse settimane fa. La Libertas aveva individuato nell’ex Legia Varsavia il profilo ideale per completare il reparto esterni, ma a un certo punto l’affare sembrava essersi raffreddato. Poi, quando tutto lasciava pensare a un definitivo cambio di rotta, il dialogo tra le parti si è riacceso. Nel frattempo è arrivato il forte inserimento di Treviso, deciso a portare Graves in Serie A, ma la società amaranto non ha mai smesso di crederci e, con un lavoro silenzioso e determinato, è riuscita a strappare il definitivo “sì” del giocatore.

Per coach Andrea Diana arriva così l’ultimo tassello del roster, probabilmente quello più atteso. Guardia americana di 191 centimetri, Graves è un esterno moderno, atletico, capace di costruirsi un tiro, attaccare il ferro, creare per i compagni e difendere su più ruoli.

Nell’ultima stagione con il Legia Varsavia ha confermato tutto il proprio valore, viaggiando in doppia cifra nel campionato polacco e brillando anche in Basketball Champions League, competizione nella quale ha fatto registrare quasi 17 punti, oltre 4 rimbalzi e più di 4 assist di media, numeri che lo hanno consacrato tra gli esterni più interessanti del panorama europeo. Prima dell’esperienza in Polonia aveva vestito le maglie di Rytas Vilnius, Ludwigsburg, Limoges e degli Austin Spurs in G League, dopo la brillante carriera universitaria a Buffalo.

Con il suo arrivo la Libertas chiude un mercato di altissimo livello e consegna ai tifosi una squadra costruita per essere protagonista. Se le aspettative saranno confermate dal campo, quello di Jayvon Graves potrebbe rivelarsi uno degli acquisti più pesanti dell’intera Serie A2.

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