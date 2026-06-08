Libertas, il pivot c’è: sotto le plance firma Vildera

La Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Giovanni Vildera, centro di 205 cm per 105 kg che nelle ultime due stagioni ha giocato nel New Basket Brindisi

La Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare l’arrivo in maglia amaranto del giocatore Giovanni Vildera, centro di 205 cm per 105 kg che nelle ultime due stagioni ha giocato nel New Basket Brindisi. Vildera è nato a Montebelluna (TV) il 4 marzo 1995 e ha firmato un contratto che lo lega alla Libertas fino a tutto il 30 giugno 2028. La sua prima squadra è stata la Pallacanestro Favaro dove ha militato fino al 2014 in doppio tesseramento con la Reyer Venezia.

Nella stagione 2014/15 debutta in serie A2 con la maglia di Omegna dove rimane fino al 2016. Data la giovane età non viene utilizzato molto e fa segnare una media punti di 1.5 a partita.

Sul ragazzo, però, mette gli occhi la Mens Sana Siena (A2) che lo ingaggia per due stagioni nelle quali mette insieme cifre di assoluto valore: il 57.66 % nelle conclusioni da 2 punti e 6.7 punti a partita. Non male per un giocatore poco più che ventenne.

Nella stagione 2018/19 Vildera si trasferisce a Biella, ancora in A2, e in maglia Edilnol fa segnare la media punti di 6 per partita con 5,3 rimbalzi prima di accasarsi all’NPC Rieti nella seconda parte del campionato.

Nel Lazio, il rendimento di Giovanni Vildera sale. Per lui parlano le cifre: 11,24 punti a partita con 5.3 rimbalzi.

Le prestazioni del giocatore sono notate da Treviso Basket che lo acquista per il campionato di serie A 2020/21. Per Giovani la media punti scendo a poco più di 3 a partita, ma con un minutaggio basso (9’ in campo per gara).

Salutata la massima serie, il centro di Montebelluna torna in A2, stavolta a Ferrara. Incredibilmente la sua media rimbalza è ancora di 5.3 con il 50% da 2 e 9.4 punti a partita.

Nel 2022/23 c’è il ritorno in serie A stavolta in maglia Trieste. In 11’ di permanenza in campo le sue medie sono di quasi 4 punti e 2.5 rimbalzi a partita.

I Giuliani retrocedono in A2 e al piano inferiore Vildera è uno dei cardini su cui poggia la squadra: i suoi rimbalzi sono 6.2 a partita. I punti 8.8. A fine stagione Trieste torna in serie A.

Negli ultimi due campionati Vildera – come detto – ha giocato a Brindisi. In Puglia ha segnato 9.6 punti a partita con oltre 6 rimbalzi e mezzo di medie con percentuali ampiamente sopra il 50. Adesso Vildera è pronto per tuffarsi nel mare amaranto della Libertas Livorno 1947.

Benvenuto Giovanni!

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