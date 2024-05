Libertas, in finale c’è Roseto. Si inizia in trasferta il 2 giugno

La Libertas affronterà in finale playoff Roseto che oggi, domenica 26 maggio, ha battuto Fabriano per 80 a 87 conquistando così gara 4 e vincendo la serie per 3 a 1. Prima partita in programma della serie finale il 2 giugno a Roseto, gara 2 martedì 4 giugno sempre in trasferta e gara 3 al PalaMacchia venerdì 7 giugno. Eventuale gara 4 domenica 9 giugno ancora in via Allende ed eventuale gara 5 mercoledì 12 a Roseto.

