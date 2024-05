Libertas, la sera della verità. Contro Faenza o dentro o fuori

Appuntamento stasera alle 20,45 al PalaMacchia. In casa Akern si potrebbe rivedere sul parquet il 99 Jacopo Lucarelli assente dai primi di marzo. Chi vince va avanti: in semifinale la vincente di gara 5 tra Jesi e Piacenza

E così la Libertas è arrivata a gara 5 in questo faticosissimo quarto di finale playoff nella rincorsa per la serie A2. Una serie più difficile di quanto dovuto che la Akern ha fatto fatica a cavalcare sin da gara 2. Siamo sul 2-2 dopo che entrambe le formazioni hanno compiuto un blitz in trasferta a testa. Stasera, mercoledì 15 maggio alle 20,45, il PalaMacchia si illuminerà e si riempirà di amaranto per questa gara 5 che vale una stagione. O dentro o fuori. La speranza per i tanti tifosi di sponda LL è di rivedere Jacopo Lucarelli sul parquet stasera. Certo il terminale offensivo libertassino è fuori dagli inizi di marzo e rientra nel momento più caldo della stagione. Sicuramente anche un minutaggio ridotto ma di qualità come quello del numero 99 potrebbe essere determinante per il buon esito di questo spareggio per accedere alla semifinale. Stessa sorte per gli eventuali prossimi avversari: Jesi e Piacenza sono sul 2 pari e anche loro, questa sera, si giocheranno il tutto per tutto in 40 minuti.

Se la Libertas dovesse staccare il biglietto per il prossimo turno si aprirebbe poi la questione del “quando si gioca” gara 1 di semifinale con la Pielle che ha già richiesto alla Fip di poter giocare la prima partita contro Avellino in casa domenica 19 e gara 2 martedì 21. Ma questa, per il momento, è un’altra storia. Adesso concentrati sull’unico obiettivo da portare a casa: proseguire il cammino promozione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©