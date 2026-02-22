Libertas, la sveglia suona tardi: rimonta solo sfiorata. A Milano passa Urania 73-66

Trasferta amara per la Libertas Livorno 1947 che cade sul parquet dell’Urania Milano 73-66 al termine di una gara dai due volti: dominio milanese per tre quarti, reazione di cuore amaranto negli ultimi minuti, ma senza il colpo finale.

Avvio in salita – L’impatto della gara è tutto di marca milanese. Gentile sblocca il punteggio, Cavallero e Morse allungano, mentre Taylor si accende subito dall’arco. La Libertas fatica a trovare ritmo offensivo e scivola presto sotto in doppia cifra. Tiby prova a tenere viva la squadra con energia e viaggi in lunetta, ma al 10’ il tabellone dice 23-10.

Nel secondo periodo Milano continua a martellare: Sabatini e Amato colpiscono da lontano, Lupusor fa valere fisicità e presenza interna. Woodson pesca una tripla quasi impossibile per scuotere i suoi, ma all’intervallo il divario è pesante (42-25).

Terzo quarto senza svolta – Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia. Taylor è imprendibile – segna in ogni modo, anche su una gamba sola – e Gentile spegne ogni tentativo di rientro. La Libertas trova punti quasi esclusivamente dalla lunetta con Tiby, ma fatica tremendamente dal campo. Al 30’ il punteggio è 54-38.

Orgoglio amaranto – Quando la partita sembra indirizzata, la squadra labronica prova l’ultimo assalto. Filloy colpisce due volte dall’arco, Woodson attacca il ferro con personalità, Tiby continua a lottare sotto canestro. Penna infila la tripla del -8, poi Woodson realizza la bomba che riporta la Libertas a un solo possesso (69-66) a meno di un minuto dalla sirena.

Milano però non trema: Taylor vola in contropiede e schiaccia il canestro che chiude virtualmente la gara, Amato dalla lunetta mette il sigillo definitivo. Finisce 73-66.

Una sconfitta che brucia per come è maturata: la reazione nel finale dimostra carattere e orgoglio, ma il divario accumulato nei primi tre quarti si è rivelato troppo ampio da colmare.

