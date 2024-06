Libertas, le pagelle della promozione: Allinei da Nba, Fantoni capitano indomabile, Williams partita perfetta

Adesso manca ancora un tassello. Quello per cui QuiLivorno.it si è caratterizzato durante tutta la regular season di una stagione infinita. Le pagelle. Inutile dire che il voto non conta. Quindi daremo un bel 10 di ufficio a tutti. Senza figli e figliastri. Perché questa promozione è figlia di una stagione da protagonisti dove nessuno ha mollato mai niente. E allora tutti sulla giostra: si parte... e si parte dal capitano

di Giacomo Niccolini

Abbiamo fatto le 3 di notte per raccontarvi una serata epica che rimarrà nella storia della Libertas e di Livorno. Abbiamo usato ogni nostro mezzo a disposizione: la voce (finita), le foto, i video, il testo scritto. E anche un po’ di cuore. Perché senza quello, come insegnano le nonne, le ricette non vengono mai alla perfezione.

Adesso manca ancora un tassello. Quello per cui QuiLivorno.it si è caratterizzato durante tutta la regular season di una stagione infinita. Le pagelle. Inutile dire che il voto non conta. Quindi daremo un bel 10 di ufficio a tutti. Senza figli e figliastri. Perché questa promozione è figlia di una stagione da protagonisti dove nessuno ha mollato mai niente. E allora tutti sulla giostra: si parte… e si parte dal capitano.

Fantoni – Parte contratto. Sommesso. Come quando fuori piove. Qualche goccia sul vetro. Poi si scatena la tempesta. Parte l’allerta meteo. L’uragano Tommy si alza prepotente. Cresce come la marea, diventa Tsunami. Coinvolge e travolge. Spazza via tutto: dubbi, incertezza e anche qualche avversario che rimbalza come batti-batti sui suoi muscoli. Sono costretti ad abbatterlo con 8 falli. Ma lui è più forte di tutto. E’ la sua notte. E’ la notte amaranto. Alla fine mette la firma su una doppia doppia d’autore. INDOMABILE

Allinei – Si apre il cielo di Roseto e scende una mano di un angelo sopra questo ragazzo. Illuminato da una grazie Superiore, Greg Allinei sembra uscito da un Draft Nba. Sarà la convocazione in azzurro under 20, sarà quell’amaranto che brilla addosso a lui come l’armatura dei Cavalieri dello Zodiaco, sarà perché ti amo, cantano gli Sbandati. Fatto è che Allinei mette 6 bombe di fila come in un videogioco. Mette a segno 20 punti. Trascina la LL in una serata che racconterà ai nipoti. E’ lui il camerlengo di Roseto. PER CHI L’HA VISTO E PER CHI NON C’ERA

Williams – Nel baseball esiste il perfect game. Per farla breve è quello dove, in pratica, un lanciatore non sbaglia niente. Niente. È impresa rara. Come quella di Williams a Roseto in gara 5. Miglior partita della stagione per il Leone Olandese che è cresciuto con il passar dei mesi all’ombra dei Quattro Mori. Detta i tempi, serve 5 assist o meglio, 5 cioccolatini come ama definirli il commentatore Rosetano che ha allietato i tanti tifosi collegati su LNP Pass. Segna 11 punti deliziando con entrate dolci come la brioche calda la domenica mattina servita a letto con un caffè fumante. Il Leone addenta la preda e non molla la presa. E alla fine torna nella tana con una Coppa chiamata Serie A2. LA PARTITA PERFETTA

Ricci – Amos è il simbolo di questa Libertas. Quella del 12 giugno non è stata di certo la sua partita perfetta. Prova più volte la tripla ma stasera gli Dei del basket hanno occhi rivolti verso altri. Poco importa. Lui c’è. E soprattutto c’è stato. In una serata così raccoglie una bettolina di sudore. Se non esistono leggi in amore una c’è. E si chiama Amos. Lui ama questa maglia. E fino alla fine lo ha dimostrato. UN TATUAGGIO CON SCRITTO AMOS

Buca – Il Grande Gigante Gentile è cresciuto. E tanto. Si è preso i suoi spazi. Ha fatto puntare sopra di lui i riflettori della serie B nazionale. Da timido e impacciato si è trovato elemento imprescindibile nella rotazione di coach Andreazza. Gara 5 non è stato il palcoscenico dove ha ricevuto più applausi. Ma il suo apporto alla serie finale è da standing ovation. Con lui nel pitturato la musica per i rosetani è spesso cambiata. IL GGG

Lucarelli – Questa vittoria è anche per lui. Ed è anche sua. È dedicata a quelle lacrime nascoste dentro un asciugamano in gara 4. Quelle lacrime per un nuovo stop che lo hanno costretto ai margini della battaglia. Lui che nella prima parte della stagione è stato condottiero assoluto. Imprescindibile baluardo. Poi il primo stop. L’eroico rientro e quelle lacrime a bordo campo quando tutto sembrava perduto. Jacopo questa serata è anche per te. GUERRIERO

Saccaggi – Lo specialista è qui. Quindici minuti di fuoco con quasi il 100% dal campo. Le sue triple sono fari abbaglianti per Roseto che gli è lì davanti. Yeeeeeeeeh, canterebbe Mal & The Primitives. Ma il gusto primitivo di godere delle sue bombe che bucano la retina è solo dei tifosi amaranto. Tanti esperti di settore lo avevano detto: sarà l’uomo in più in questi playoff. Predizione avverata. THE SPECIALIST

Fratto – Che mondo sarebbe senza Nutella? Così recitava un noto spot Tv in onda qualche anno fa. E noi lo riutilizziamo, in chiave amaranto, per il nostro numero 4. Che mondo sarebbe senza FrancescoFratto? Da leggere tutto attaccato e per chi vuole da metterci anche un hashtag davanti. La curva canta picchia Fratto. Ma sto Fratto è un gelato al veleno. Ti telefono o no, ti telefono o no? Ho il morale in cantina cantava la Gianna nazionale. Noi, con Fratto, abbiamo il morale in paradiso. STATUARIO

Tozzi – È lui l’autore dello sprint ad inizio terzo quarto dove mette sei punti in pochi secondi e che lancia la volata alla LL che consente di toccare il primo massimo vantaggio sul 47 a 56. Un ragazzo dalle doti tecniche infinite. Un gigante nel campo e nella vita. A fine partita è da commozione. Quando tutti festeggiano nel parcheggio intorno al pullman Libertas, i cori sovrastano ogni pensiero, la lacrimuccia scende. Lui solo in disparte con il telefono in mano. Fa una video-chiamata. Dall’altra parte del telefono c’è sua madre. Lui con la faccia nel telefono: “Mamma ce l’abbiamo fatta! Mamma… siamo in A2. Ce l’abbiamo fatta”. Come se la mamma non lo sapesse. Eppure glielo vuole dire, glielo vuole urlare dolcemente. Amami ancora. Fallo dolcemente. Lo sport non è solo numeri e statistiche. E noi, mentre scriviamo, ve lo abbiamo voluto raccontare. Con il groppo in gola. MAMMAMIA!

Bargnesi – Ce lo vogliamo ricordare così. Con la Coppa in mano, bagnato di spumante e con un sigaro in mano. Siamo negli spogliatoi. Davanti c’è la lunga notte di festa. Dietro il campo di battaglia dove ancora una volta ha dato l’anima. Nelle finals è stato l’asso in più. Specialmente contro Roseto dove ha brillato in più occasioni nella serie. C’è chi cala Visintin c’è chi il play di categoria superiore ce l’ha già da ottobre in squadra. UN PLAY DI NOME BARGNESI

Terenzi – Questa impresa è anche per lui. Per lui che si merita questo 10 collettivo. Per lui che si è subito messo a servizio della squadra e che ha sofferto e gioito come se fosse qui da anni. Per lui che sognava di giocare un derby davanti a 8000 persone e che sognava la promozione. Un sogno la sfortuna lo ha fatto sfumare. L’altro se lo è portato con sé nella bacheca dei ricordi infiniti. UNO DI NOI

Andreazza – Il vero MC di questa promozione. Si mette ai piatti e fa partire la festa. Su le mani gente, Andreazza on the mic! Come dice lui nel post partita, una gara 5 durata 10 mesi. Perché ogni match è stata una finale. Giocata con l’intensità di sempre. Brontolone, attento, sornione. Bersagliato per una stagione intera con il mantra “pensavo peggio” dai cugini di sponda PL. Alla fine poi, tanto male non è andata. TUTTI IN PIEDI PER IL COACH

Condividi:

Riproduzione riservata ©