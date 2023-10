Libertas, le pagelle. Lucarelli “cuore amaranto” è MVP, Fratto e Fantoni lo seguono a ruota

Tommaso Fantoni concentrato al tiro in uno scatto di Giulia Bellaveglia. Insieme a Fratto e Lucarelli uno dei migliori in campo

Lucarelli MVP indiscusso. Trascina la Libertas alla remuntada finale con cuore, punti e grinta. Lo seguono a ruota Fratto e Fantoni. Il nuovo play olandese, Leon Williams fatica ad impattare nel match: da rivedere

di Giacomo Niccolini

Prestazione altalenante per la Libertas che si rimette sui binari grazie ad un grande cuore, una grinta infinita e un bellissimo pubblico che la trascina alla vittoria finale ribaltando il ribaltabile in un match che sembrava ormai compromesso. Ecco qua le pagelle amaranto



Lucarelli 8 – Non riesce a stare con le mani in mano vedendo la sua Roma bruciare. Mentre crolla il mondo addosso lui vede la luce, prende il corno della carica e suona con tutto il fiato che ha. L’ultimo quarto ha un solo volto, una sola voce, un solo nome: Lucarelli. È lui l’eroe indiscusso della partita, l’MVP che ribalta il ribaltabile, il deus ex machina di questa vittoria amaranto. Ne mette a segno 25 ma conta di più l’anima che il freddo numero. COME TE NESSUNO MAI

Fratto 7,5 – Sulla tela della vittoria c’è anche la sua firma. Forte e prepotente. La dipinge a suon di punti e “rimba”. Dei 46 rimbalzi totali 20 sono opera sua. A tabella mette anche 17 punti. Cosa che, diciamo, male non fa. IMPRESCINDIBILE

Leon Williams 5,5 – Impatto decisamente fuori giri. Il play venuto dal paese dei Tulipani non incide. Andreazza lo giustifica a fine match con i tre allenamenti fatti con il gruppo. Sugli spalti campeggiano leoni arancioni. Nel finale migliora e si mette a fuoco registrando un paio di giocate di qualità. Ma in campo il leone sembra un cucciolo e il suo ruggito, per il momento, sembra solo un miagolio sperduto. A.A.A. RE LEONE CERCASI

Fantoni 7 – Sembra di essere sul battibatti invece siamo sotto canestro con Tommy. Fantoni sportella e spinge come non mai. Sgomita e appoggia. Mette chili là dove mancano. E non si arrende. Mai. Nel momento della remuntada si fa trovare presente. Alza la mano e partecipa alla rincorsa verso la vittoria. GRANITICO

Ricci 6 – Spreca troppo dalla lunga in momenti chiave. Manca come l’aria il suo apporto importante allo score della Libertas. Però in una giornata strana e un po’ storta in cui poche stelle illuminano la notte amaranto, anche la sua fiammella aiuta ad intravedere la via d’uscita. SI PUO’ DARE DI PIU’

Buca 5,5 – Pochi minuti nella prima parte del match. Il più “lungo” e giovanissimo amaranto ci mette un po’ a carburare. L’impatto è un po’ da bello addormentato nel bosco quando non capisce una trama offensiva e manda a quel paese un buon contropiede. Poi però in difesa si fa valere. Strappa qualche pallone dalle plance e mette a segno anche uno stoppone. NINO NON AVER PAURA DI SBAGLIARE UN CALCIO DI RIGORE

Tozzi 6,5 – Sedici minuti di gioco e faccia tosta da vendere. Preciso, quando c’è da esserci lui c’è. Si inserisce bene nei meccanismi e nelle rotazioni di coach Andreazza. PUNTUALE

Bargnesi 5,5 – Manca decisamente la sua impronta nella hall of fame sul viale della vittoria amaranto in un match che poteva finire male, molto male. In una partita un po’ così, con quell’espressione un po’ così che abbiamo alla prima di campionato in casa. Da uno come lui ci si aspetta qualcosina in più. E lui può. IN STAND BY

Allinei 5- Prende solo onde e pioggia in quei sei minuti di bufera in cui la Libertas non trova più la rotta. La sua sola colpa è di finire sulla barca in un momento di tempesta. Ma Moby Dick non si trova. CAPITANO ACHAB

