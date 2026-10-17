Libertas Livorno-Urania Milano 87-72. Gli amaranto stendono il poker!

Foto NOVI/QuiLivorno.it

Gli amaranto superano i milanesi nella quarta giornata di Serie A2 dopo un primo tempo equilibrato. Decisive le triple di Penna e Tiby nel terzo quarto, poi Cournooh, Graves e Vildera contribuiscono a blindare il successo

La Libertas Livorno conquista una vittoria importante al Modigliani Forum, superando l’Urania Milano per 87-72 nella quarta giornata del campionato di Serie A2 (clicca qui per il tabellino finale).

Dopo venti minuti giocati sul filo dell’equilibrio, gli amaranto cambiano marcia nella ripresa, costruiscono un vantaggio in doppia cifra e gestiscono il finale senza concedere agli ospiti la possibilità di rientrare davvero in partita.

L’avvio è favorevole all’Urania, che con Morse e Alessandro Gentile si porta sul 3-10, costringendo coach Diana al timeout. La reazione livornese è immediata: Graves accorcia, Penna colpisce in contropiede e ancora Graves firma la tripla del sorpasso sull’11-10, completando un parziale di 8-0. La Libertas prova ad allungare con Piccoli, Valentini e Tozzi, ma Milano resta in scia. Il primo quarto si chiude sul 23-19.

Nel secondo periodo la partita continua a viaggiare sui binari dell’equilibrio. L’Urania torna avanti sul 26-27 con Pollone, ma la Libertas risponde con Tiby e Vildera, trovando poi punti preziosi dalla lunetta. Gli ospiti si affidano soprattutto ad Alessandro Gentile per rimanere agganciati alla gara e, dopo il contropiede di Valentini, l’ultimo canestro del periodo porta proprio la firma del giocatore milanese. Si va all’intervallo sul 36-35 per gli amaranto.

La svolta arriva dopo la pausa. Gentile riporta avanti Milano, ma Penna risponde dalla lunga distanza e Tiby lo imita pochi istanti più tardi. Ancora Penna firma la tripla del 47-37, mentre Graves incrementa il vantaggio. L’Urania prova a reagire con Scott-Grayson e Stefano Gentile, ma Vildera interrompe il tentativo di rimonta. Piccoli e Cournooh colpiscono dall’arco, prima che Tozzi, con un’altra tripla, fissi il punteggio sul 64-54 alla fine del terzo quarto.

Nell’ultima frazione la Libertas difende il margine e continua a trovare soluzioni offensive. Cournooh e Tozzi dalla lunetta, insieme al canestro di Tiby, consentono agli amaranto di mantenere le distanze. Poi arriva l’allungo che indirizza definitivamente la sfida: Cournooh segna da tre, Graves va a canestro e lo stesso Cournooh realizza tre tiri liberi, portando i padroni di casa sul 78-61. Nel corso della frazione viene espulso il coach dell’Urania, Stefano Sacripanti.

Milano prova a rendere meno pesante il passivo con Alessandro Gentile e Scott-Grayson, ma la Libertas controlla gli ultimi possessi. A mettere il sigillo sulla serata è Piccoli, con la tripla dell’83-70 a pochi secondi dalla sirena. Finisce 87 a 72.

Il Modigliani Forum può festeggiare: gli amaranto costruiscono il successo soprattutto grazie a una ripresa di grande efficacia, chiudendo con dieci punti di vantaggio il terzo quarto e amministrando con autorità il finale.

Il tabellino amaranto



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