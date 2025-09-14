Libertas, magia di Woodson a fil di sirena: Cremona ko in amichevole (93-91)

È servita una prodezza di Avery Woodson, a soli sei decimi dalla sirena, per decidere l’amichevole tra Libertas Livorno 1947 e JuVi Cremona al Modigliani Forum terminata con il risultato finale di 93-91. Una partita spettacolare, combattuta fino all’ultimo possesso, con tanti ex e volti noti in campo e in panchina.

Gli amaranto hanno infatti ritrovato vecchi amici come Gregorio Allinei e Cece Riva, assistente di coach Luca Bechi, livornese doc. Il derby tra tecnici labronici ha visto prevalere Andrea Diana, che ha provato a scappare già nel secondo quarto (41-32). Ma la JuVi non ha mollato e, trascinata da Barbante, dagli americani e da un ispirato Panni, a 4’50’’ dalla fine si è portata addirittura a +8 (78-86).

Sembrava fatta per gli ospiti, ma la Libertas ha reagito con carattere: Woodson e Tozzi hanno acceso la rimonta con una tripla a testa, dando il via a un break di 11-0 che ha riportato i padroni di casa avanti di tre lunghezze. Nel finale incandescente, Del Cadia ha firmato la parità sul 91-91 a 19,9 secondi dalla sirena. Poi, l’ultima magia: canestro decisivo di Woodson e festa amaranto.

Per la Libertas ottime indicazioni dagli americani, dall’imperituri Fantoni e Filloy, mentre il resto del gruppo appare in crescita. Ora la squadra di Diana avrà una settimana di tempo per preparare la sfida di Brescia, campo neutro, contro Cento.

Libertas: Nilo ne, Woodson 20, Sipala ne, Tiby 14, Valentini 7, Fantoni 10, Tozzi 9, Filloy 11, Piccoli 2, Isotta 4, Filoni 8, Possamai 8. All. Diana.

JuVi: Del Vecchio ne, Barbante 14, La Torre, Garret 16, Allinei 9, Panni 19, Di Croce ne, Vecchiola 2, Fiodo ne, Bartoli 5, Del Cadia 6, Morgillo 3, Mc Conico 17. All. Bechi.

Arbitri: Rinaldi di Livorno, Di Salvo e Bongiorni di Pisa.

