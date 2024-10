Libertas: mercoledì al PalaMacchia vietato sbagliare con Cremona

La Juvi, però, è in forma. Ha vinto le prime tre partite di campionato ed è caduta soltanto domenica scorsa in casa con la corazzata Fortitudo Bologna

Mercoledì 16 alle 20,45 (arbitri Attard, Grappasonno e Gai) serve una vittoria per cancellare la brutta prestazione di domenica a Lecce contro Nardò. La Juvi, però, è in forma. Ha vinto le prime tre partite di campionato ed è caduta soltanto domenica scorsa in casa con la corazzata Fortitudo Bologna. E dire che la Ferraroni è squadra totalmente rinnovata. Rispetto all’anno scorso è rimasto il solo Tortù. Per il resto il roster è del tutto cambiato. In regia ci sono Massone e Bertetti, mentre grazie attenzione andrà fatta ad Alessandro Morgillo, fratello dell’ex libertassino Ivan (stagione 2021/22). Sarà una serata particolare anche per il coach della Juvi, il livornesissimo Luca Bechi che non ha bisogno di presentazioni tanta e tale è la sua esperienza sulle panchine di tutta Italia e anche d’Europa. Interessante il pacchetto di esterno di Cremona che conta sulle prestazioni di Polanco e Brown.

Il ruolo di centro è coperto dal totem Barbante che però – attenzione – tira con il 40% da 3 (4/10) nelle prime quattro partite. Alla Libertas servirà una partita solida in difesa e razionale in attacco. Questa è l’unica via che può condurre i ragazzi di Andreazza al successo.

