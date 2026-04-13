Libertas, missione scouting negli Usa: Audino al Portsmouth Invitational
A sinsitra l'Ad Bartocci, accanto a lui Audino
Il direttore operativo vola negli Stati Uniti per uno dei tornei più prestigiosi dedicati ai talenti NCAA, Bartocci: “Segnale concreto della nostra ambizione”
La Libertas Livorno 1947 informa che da questa settimana il suo Direttore Operativo Carlo Maria Audino sarà a Portsmouth, Virginia (USA) per il PIT (Portsmouth Invitational Tournament), uno dei più prestigiosi tornei degli Stati Uniti dove 64 atleti provenienti dai College si sfideranno sotto gli occhi di tutte le franchigie NBA e dei maggiori club a livello mondiale. L’amministratore delegato della Libertas, Ferencz Bartocci spiegato il motivo della presenza del Club al torneo: “Crediamo fortemente nella progettazione e nella programmazione – ha affermato– e il fatto che il nostro dirigente sia presente a questa importante vetrina rappresenta un segnale concreto di quanto la Libertas voglia fare”.
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