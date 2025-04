La Libertas batte Nardò davanti la presidente Benvenuti (92-77)

Non sono mancate le lacrime di gioia e di emozione del numero uno amaranto che si è messo a sedere nel suo storico posto a bordo campo, quello che da bambino occupava con il padre allora sindaco di Livorno

Commozione pura al PalaMacchia quando il presidente Benvenuti ha varcato il tunnel della curva Sud ed è stato accolto dal boato dei presenti. Non sono mancate le lacrime di gioia e di emozione del numero uno amaranto che si è messo a sedere nel suo storico posto a bordo campo, quello che da bambino occupava con il padre allora sindaco di Livorno. A sedersi accanto a lui la bandiera della Libertas, Alessandro Fantozzi, che si è bagnato dell’applauso insieme al presidente abbracciandolo e ricevendo le attenzioni dei fotografi. La curva canta “uno di noi, Marco uno di noi” al pres amaranto. E all’ex play dell’Enichem il mitico coro “Vola Fantozzi vola”.

La partita – La Libertas si presenta con Fantoni ai box a causa di un infortunio rimediato sabato mattina in allenamento. Il match si apre con una decina di minuti di ritardo a causa di problemi legati al clock dei 24 secondi. Poi si parte. La LL va subito forte e imprime il suo ritmo. Il primo solco è impresso dalle triple di Banks che creano il primo allungo 12-7 dopo 4 minuti. Ma è la grinta di un Allinei rigenerato che mette lo sprint agli amaranto. Ruba palla e mette la tripla. Brivido per un piccolo stop a Buca per una storta alla caviglia. Ma tutto ok. Dorin torna in campo e la LL scappa. All’intervallo lungo è avanti 30 a 20.

Secondo quarto – Ma è nei secondi dieci minuti che la LL segna il divario. Banks è inarrestabile e Allinei segue la scia. Buono esordio anche di Pollone che difende come sa. Nardò sembra in bambola. Il solco si allarga. Si va all’intervallo lungo sul 51 a 32 con Banks top scorer con 15 punti e Allinei che segue a ruota con 13.

Terzo quarto in cui gli ospiti ricuciono un po’ lo svantaggio nella parte centrale mettendo a segno un break che li riporta a -12 (63-51 a 1:39 dal termine) complice anche qualche fischio arbitrale un po’ dubbio che ha permesso a Nardò di rifarsi sotto. Nardò rosicchia ancora due punti riportandosi a -10 ma è Fratto che ricaccia indietro a -12 gli ospiti. Ma la tripla di Mouaha riporta Nardò a -9. La ripresa si chiude sul risultato di 67 a 57.

Ultimo quarto in cui la LL si scrolla di dosso l’impasse del terzo quarto e impone subito il suo ritmo. A metà del tempino gli amaranto ristabiliscono il +15: 78 a 63. Allinei in stato di grazia stasera. mette la tripla dell’81 a 63. E poi ancora le due triple di Banks: 87-70 a due dal termine. Finisce con il punteggio di 92 a 77. Partita mai in discussione.

