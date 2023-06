Libertas, naufragio a Vigevano: si infrange il sogno promozione

La Libertas prima dei playoff aveva perso 5 partite su 30 e negli spareggi ne ha perse 5 su 9. Gli amaranto vanno a picco a Vigevano (74-57) in gara 4 della finale playoff per accedere alle final four

La Libertas prima dei playoff aveva perso 5 partite su 30 e negli spareggi ne ha perse 5 su 9. Gli amaranto vanno a picco a Vigevano in gara 4 della finale playoff per accedere alle final four. Imbattibilità fatalmente perduta dopo la stagione regolare, ma non c’è sconfitta nel cuore di chi non lotta. La Libertas ha fatto per intero il proprio dovere e sulla propria strada ha trovato una Elachem più fresca e in questa fase più forte. Gara-4 è stata la copia conforme delle precedenti due partite vinte dai lombardi: maggiore intensità, rimonta veloce del primo tentativo di allungo della Libertas e il vantaggio dei padroni di casa che si è dilatato. Gli amaranto hanno provato a rientrare in partita, ma non ce l’hanno fatta. A loro va l’onore delle armi. A Vigevano i sinceri complimenti per il passaggio del turno.

Elachem Vigevano 1955 – Maurelli Group Libertas Livorno 74-57 (18-18, 22-11, 18-14, 16-14)

Elachem Vigevano 1955: Lorenzo D’alessandro 18 (4/6, 2/3), V.j. alberto Benites 16 (2/3, 3/5), Michele Peroni 9 (2/2, 1/7), Filippo Rossi 9 (2/4, 1/2), Jacopo Mercante 8 (0/2, 1/6), Giovanni Ragagnin 6 (0/0, 2/4), Kristofers Strautmanis 3 (1/4, 0/2), Giorgio Broglia 3 (0/1, 0/0), Stefano Laudoni 2 (1/2, 0/2), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pisati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 29 – Rimbalzi: 37 5 + 32 (Filippo Rossi 8) – Assist: 18 (V.j. alberto Benites, Jacopo Mercante 5)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 11 (2/5, 2/5), Andrea Bargnesi 11 (2/5, 2/4), Andrea Sipala 11 (1/2, 2/7), Tommaso Fantoni 6 (2/8, 0/0), Francesco Forti 6 (0/2, 2/5), Andrea Saccaggi 4 (0/0, 1/5), Francesco Fratto 3 (1/4, 0/3), Jacopo Lucarelli 3 (0/3, 1/4), Gianni Mancini 2 (1/1, 0/0), Constantin Maralossou 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 19 – Rimbalzi: 43 14 + 29 (Tommaso Fantoni 11) – Assist: 13 (Andrea Bargnesi, Francesco Forti 3)

