Libertas: “Nessuna volontà di cedere il capitano Francesco Forti”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della società Libertas Livorno 1947 riguardo alla presunta cessione del capitano Francesco Forti.

“La società Libertas Livorno 1947, preso atto della notizia pubblicata sul canale Telegram di Quinto Quarto secondo i quali sussiste una presunta trattativa di cessione del giocatore e capitano della Libertas Livorno 1947 Francesco Forti, con la presente smentisce la fondatezza della notizia. Non c’è nessuna volontà di cedere il capitano Francesco Forti e non c’è nessuna volontà del medesimo di trasferirsi in altra società. Non abbiamo cognizione di quale sia la fonte ma è certo che la notizia non corrisponda al vero”.

