Libertas, nuovo assetto societario. A Benvenuti la quota di maggioranza

La quota di maggioranza è stata acquisita dalla società "Benvenuti LLC". Il socio di minoranza è stato individuato in Fondazione Libertas 1947. Contestualmente Fondazione Libertas ha ceduto a Libertas Livorno 1947 il 100% dell’Academy (il settore giovanile del Club) e la licenza per l’utilizzo dei loghi ufficiali

La Libertas Livorno 1947 comunica che questa mattina presso lo studio notarile del dottor Gianluca Grosso, in Livorno, si è riunita l’assemblea dei soci del club. Il presidente Marco Benvenuti è stato rappresentato per delega dall’avvocato Ivan Rigatti dello studio “Tonucci & Partners”.

Al termine dell’assemblea è stata formalizzata la definizione del nuovo assetto della società. La quota di maggioranza è stata acquisita dalla società “Benvenuti LLC”. Il socio di minoranza è stato individuato in Fondazione Libertas 1947. Contestualmente Fondazione Libertas ha ceduto a Libertas Livorno 1947 il 100% dell’Academy (il settore giovanile del Club) e la licenza per l’utilizzo dei loghi ufficiali.

Il nuovo Cda di Libertas adesso risulta essere composto da Marco Benvenuti con la carica di presidente, dall’amministratore delegato Ferencz Bartocci e dal Consigliere di Amministrazione Gianfranco Morelli in rappresentanza di Fondazione Libertas.

La Libertas Livorno 1947 esprime sincera e profonda gratitudine a tutti i consiglieri di amministrazione che fino ad oggi si sono prodigati per dare continuità all’attività della società: Eugenio Fiore, Armando Balsano, Luca Colò – che nel frattempo ha assunto la carica di presidente di Fondazione Libertas – Gianfranco Morelli che di Fondazione è vicepresidente.

La Libertas Livorno 1947 ringrazia anche il dottor Luigi Pappalardo, commercialista del Club, per l’ottimo lavoro svolto in preparazione di questo importante appuntamento.

Con e da oggi, si apre quindi un nuovo capitolo della prestigiosa storia della Libertas Livorno 1947. Nei prossimi giorni il presidente Marco Benvenuti illustrerà – in un apposito comunicato ufficiale – programmi e scenario futuro del Club.

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