Libertas, occhi sul “4” Tiby per chiudere il roster

Stiamo parlando di Matthew Tiby, ala forte Usa nato nel 1992 a Urbandale nell'Iowa tra i campi di granturco e soia. Il suo profilo tecnico parla chiaro: un "4" che non si vergogna a prendersi buoni di tiri da 3 punti (la statistica parla del 42% dal perimetro) e che consente quindi di aprire il gioco

di Giacomo Niccolini

La Libertas è pronta per mettere a punto l’ultimo colpo per chiudere così il roster per la stagione 2025/26- Dopo l’acquisto dello Usa Woodson, play-guardia ex Nardò, gli occhi dei dirigenti amaranto si sono soffermati da diversi giorni su un profilo interessante per le esigenze tecniche della squadra allenata da Diana. Stiamo parlando di Matthew Tiby, ala forte Usa nato nel 1992 a Urbandale nell’Iowa tra i campi di granturco e soia. Il suo profilo tecnico parla chiaro: un “4” che non si vergogna a prendersi buoni di tiri da 3 punti (la statistica parla del 45% dal perimetro) e che consente quindi di aprire il gioco. All’occorrenza sa cosa significa prendere dei buoni rimbalzi grazie ai suoi 203 centimetri di stazza. In carriera la sua media punti a partita stagionale non è mai scesa sotto i 10 punti (tranne una stagione dove ha collezionato “solo” 9.1 punti di media a stagione nella prima serie Belga con la maglia dei Union Mons-Hainaut) toccando anche quote di 16 e 13 punti average. Anche la voce rimbalzi non è male sempre tra i 5 e gli 8 rimbalzi di media per ogni stagione giocata. Gli ultimi tre anni li ha giocate in Ungheria con la casacca dei Falco Szombathely ed ha anche avuto un’esperienza italiana alla Vanoli Cremona nel 2019-20 (10 punti, 4.3 rimbalzi, 1.3 assist).

Un profilo dunque dai numeri costanti e di sicuro interesse specialmente se si considera al livello generale di scacchiere che uno come Dorin Buca, al momento, non è stato salutato ufficialmente dalla Libertas essendo ancora sotto contratto (e non free agent). Le sirene della NCAA non hanno ancora trascinato via il giovane talento amaranto che al momento dunque rimane un’eventuale pedina da gestire, se dovesse rimanere in amaranto, per coach Diana. Certo questo “incasinerebbe” un po’ i piani visto che nella posizione di pivot la Libertas si è assicurata le prestazioni di Possamai e sempre in quel ruolo non scordiamoci la presenza del capitano Tommy Fantoni. Potrebbe esserci dunque un “problema” di abbondanza e gestione nell’eventuale rotazione dei lunghi. Ecco dunque perché dunque la società potrebbe scegliere un profilo come quello di Matthew Tiby reduce da uno stop per un lieve guaio fisico che lo ho ha tenuto fuori dal rettangolo di gioco dal 5 marzo scorso.

