Libertas, occhio! Roseto può calare l’asso proveniente dall’A2

Visintin in una foto tratta dal sito della Lega Pallacanestro

Visintin, 190 cm per 80 chili, ha viaggiato con 4,3 punti realizzati di media a partita in A2 ed entro lo scorso 27 febbraio ha firmato per un doppio tesseramento Chiusi-Roseto. Chiusi matematicamente condannata alla B. C'è chi dice che lo vedremo venerdì al PalaMacchia con la maglia degli abruzzesi. Sarà così?

di Giacomo Niccolini

Si chiama Matteo Visintin è un play classe 2004, un giovanissimo, e quest’anno ha militato nell’Umana Chiusi, team di serie A2 che ha galleggiato nei quartieri bassi della classifica ed è retrocesso ufficialmente lo scorso 5 giugno. Direte… e che c’entra con la Libertas e Roseto e la serie finale? C’entra perché il talento in questione, che già militò nel 2019/20 con la squadra abruzzese, potrebbe calcare il parquet del PalaMacchia a sorpresa proprio per queste ultime partite in programma della serie finale. Visintin, 190 cm per 80 chili, ha viaggiato con 4,3 punti realizzati di media a partita ed entro lo scorso 27 febbraio ha firmato per un doppio tesseramento Chiusi-Roseto con un accordo che dava chiaramente priorità alla squadra di A2. Adesso però Chiusi ha terminato il campionato anche se domenica ha in programma un’ultima partita, ininfluente da un punto di vista sportivo in quanto già condannata alla serie B. Voci ben informate quindi lo danno già pronto ad aggregarsi al ritiro della squadra abruzzese che è ospite a Cecina in queste ore. Venerdì mattina sarà quindi sciolto l’interrogativo. Visintin sarà con Roseto? Certo è che aggregarsi last minute così può essere sì una mano per allungare la rotazione di qualità, ma può creare anche non pochi problemi da un punto di vista tattico, essendo anche un playmaker, e di amalgama con la squadra. Come gestiranno la cosa in quel di Roseto? A breve sapremo qualcosa di ufficiale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©