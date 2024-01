Libertas-Omegna: le pagelle. Williams, il ruggito del leone. Ricci top in the name of “FF6”

Leon Williams, MVP ieri in campo per QuiLivorno.it. Foto Giulia Bellaveglia

Williams indossa i panni non solo dello straniero ma dello straniero di stralusso con 18 punti a tabella e 8 assist di qualità con una valutazione finale di 28. Ricci gioca buttando il cuore oltre l'ostacolo dedicando tutto al suo "fratello" Francesco Forti nel giorno della sua ultima partita in amaranto e segna 21 punti

di Giacomo Niccolini

La Akern Libertas reagisce come meglio può allo sgambetto che Cassino gli aveva teso la scorsa domenica. Gli amaranto, nel giorno dell‘addio di capitan Forti davanti alla sua gente, mettono a segno una prestazione convincente e vincente a 360 gradi. Williams che indossa i panni non solo dello straniero ma dello straniero di stralusso con 18 punti a tabella e 8 assist di qualità con una valutazione finale di 28. Ricci che gioca buttando il cuore oltre l’ostacolo dedicando tutto al suo “fratello” Francesco Forti nel giorno della sua ultima partita in amaranto e segna 21 punti.

Ecco le pagelle che la redazione di QuiLivorno.it confeziona per il team che, nella giornata in corso, gioca il match tra le mura amiche.

Williams 8,5 – Parte con la quinta inserita. Nella Wakcy Races del PalaMacchia è il Diabolico Coupè che sprinta e lascia la cavernicola auto dei fratelli Slag dell’Omegna al palo ricoperta di smog. Otto punti in otto minuti di gioco. Finisce il match con 18 punti messi a segno e 8 assist da premier quality impacchettati nella carta d’oro del golden ticket di Willy Wonka. Questa domenica ha lui le chiavi della Fabbrica di Cioccolato che regala dolci gioie ai tifosi amaranto. UMPA LUMPA

Ricci 8 – In the name of love, cantavano gli U2 in Pride. Pride, orgoglio. Proprio quello che Amos mette a chili in una prestazione, forse la sua migliore stagionale, nel giorno in cui il fratello di palla a spicchi lascia la fascia, nel giorno in cui FF6 saluta in lacrime, il giorno dopo che lo stesso Forti lo aveva messo nei momenti più belli di questi tre anni. Antonello ricambia con tutta la cazzimma che c’è: 21 punti con 5/7 da 3 e una partita da incorniciare nel museo delle emozioni. MUCH LOVE

Fantoni 7,5 – Gli piomba la fascia di capitano addosso, investito ufficialmente dopo l’addio di Forti, come lo Shogun Mitsukuni Mito e in lui, riecheggiando quel mitico cartone giapponese anni ’80, rivive la forza di mille uomini. A rimbalzo è un monolite (10 totali). In difesa annulla Balanzoni alzando la contraerea contro uno dei centri più proliferi della serie B. NO FLY ZONE

Buca 6,5 – Il GGG amaranto (Grande Gigante Gentile, personaggio immenso creato dal genio della penna inglese Roald Dahl) si erge come cambio perfetto di un Fantoni in stato di grazia. Anche il lunghissimo della Akern si concede il lusso di elargire stopponi e tirar giù 5 rimbalzi segnando anche 5 importantissimi punti. Con un po’ di precisione in più sotto le plance (visti i cinque rimbalzi offensivi presi) potrebbe diventare l’arma segreta in più, lo stiletto nella manica da tirar fuori per killare il match quando serve. BIG BUCA

Tozzi 7 – Il solito buon basket, il solito bel basket da vedere e da mangiare con gli occhi. Elegante nel piede perno e appoggio a canestro, efficace nell’arresto e tiro, direi anche fondamentale questa sera a rimbalzo con 9 palloni recuperati. Locatelli fa le cose perbene, recitava uno spot di qualche anno fa… beh anche Tozzi non scherza mica. PERBENISSIMO

Bargnesi 6 – Fondamentale il canestro sulla sirena del terzo quarto che ricaccia come Gandalf sul ponte il Barlog sul Khazad-dûm recitando l’ormai epico “Tu non puoi passare”. Il play amaranto si mette il cappello del Grigio in testa e sublima rinascendo Bargnesi il Bianco. A parte questo la serata del “piccolo” della Libertas è avvolta dalle nebbie di Mordor. HOBBITESCO

Vicenzini SV – Andreazza consulta il sito dei last minute e sceglie lui. Un minuto di gloria per bagnarsi di amaranto in una serata che tocca le corde del cuore. Mica poco. DALLA PELLE AL CUORE

Allinei 6,5 – Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Il Mary Poppins amaranto tira fuori dalla borsa giocate da leccarsi i baffi. Poco preciso con i 3 palloni persi (male) e l’uno su cinque dalla lunga. Ma alla fine è lucido nel confezionare, come commessa top di gamma sotto le feste di Natale tre assist da scartare e servire caldi, e bravo a farsi trovare pronto per 6 “rimba” in difesa. TESSERA DEL PUZZLE AMARANTO

Fratto 6,5- Si accende come le luci di Natale quando si fa le prove prima di mettere le palline. A intermittenza. Riaccende la miccia bagnata della Libertas a fine del secondo quarto riavviando la dinamo della Libertas inceppata per qualche minuto. Più presente nella prima parte del match. I minuti per lui sono al di sotto della sua media stagionale ma alla fine è sempre lì, lì nel mezzo e alza il cesto delle vignaiole per raccogliere la pioggia di rimbalzi. UNA VITA DA MEDIANO

Saccaggi 6 – In una serata da Amore e Capoeira, tutta cuore e torcida amaranto, non è possibile dargli meno del sei anche se la prestazione non è delle più brillanti sotto la luna. Soprattutto per quel 1/8 da 3 punti che fa sanguinare gli occhi. Ma Sacca non è solo numeri. È sudore e canottiera e in 24 minuti fornisce il massimo. SEI CON RISERVA

Forti 1000 – Mille giorni di te e di me. E mille giorni (giorno più giorno meno) sono stati in amaranto. E per questa pagella finale, lasciamo che sia Baglioni a parlare. “Ci separammo un po’ come ci unimmo, senza far niente, niente poi c’era da fare. Se non che farlo e lentamente noi fuggimmo. Lontano dove non ci si può più pensare”. GRAZIE…MILLE!

