Libertas-Pielle 66-90. Dominio biancoazzurro al Modigliani Forum

Partita mai in discussione. Il team di Da Prato domina e fa suo il derby cittadino per 66 a 90

Mediagallery

Dominio assoluto della Pielle. Senza se e senza ma. Un derby che si tinge di un colore solo: quello biancoazzurro che sventola fiero in curva Sud al termine di una stracittadina sentita e vissuta a pieno dai circa duemila presenti. Pubblico delle grandi occasioni e tifoserie spettacolari al Modigliani Forum per questo ritorno della stracittadina di basket (clicca qui per il tabellino dell’incontro). Primo quarto di marca biancoazzurra con la Pielle molto più cinica rispetto alle maglie amaranto in campo. Libertas sprecona in molte occasioni in attacco sia da tre punti che sotto canestro. La Pielle realizza molto mettendo a segno bombe su bombe e stacca il primo quarto senza problemi. Libertas alla ricerca di se stessa. La prima frazione termina 12 a 27.

Secondo quarto sulla stessa falsariga dei primi 10 minuti. La Pielle è padrona del campo e delle situazioni. Le canottiere amaranto sembrano smarrite sul parquet. I ragazzi di coach Da Prato sono scatenati dalla lunga con Drokcer e Iardella (2/2 per il primo e ben 4/4 per il secondo da tre punti).

Si va all’intervallo lungo sul risultato di 29 a 53 per la Pielle che totalizza un 9/12 dalla linea dei 6,75 contro il 3/13 della Libertas.

Un match che, sin da questa primi 20 minuti di gioco, sembra segnato su un binario a senso unico.

Terzo quarto ancora di stampo piellino dove Iardella e compagni si portano anche su un rassicurante +28 (37-65) rappresentante il massimo vantaggio. Piccolo moto di orgoglio a cinque minuti dal termine per i ragazzi di Fantozzi che mettono a segno un parziale di 10 a 0. Sembra l’inizio di una piccola rimonta ma i biancoazzurri dominano il ritorno di fiamma amaranto e spengono i bollenti spirti chiudendo il quarto sul +20: 52 a 72.

Ultimo quarto dove la musica non cambia. La Libertas prova ma senza neanche troppa convinzione. La partita non ha particolari sussulti. Qualcuno, di sponda biancoazzurra, spera di ribaltare lo storico +39 grazie anche ad una vena realizzativa da tre impressionante (finirà il match con un 11/20 finale). La Libertas fa di tutto affinché questo non accada. Ed è l’unico obiettivo raggiunto in una serata di naufragio libertassino dove la barca targata LL va alla deriva in mezzo alle onde biancoazzurre. E stavolta il delirio è tutto di marca Pielle.

Quarto quarto

00’59 Bechi da due 66-90

1’12 Due su due per Paoli 64-90

4’15 Bechi canestro e fallo subito 60-84

4’40 Uno su due dai liberi per la Libertas 57-84

5’50 Due su due dai liberi per Onojaife 56-84

6’04 Pielle risponde 54-84

6’16 Bechi sottomano da due 54-82

6’50 Fallo antisportivo fischiato a Forti. Espulso Lemmi per reazione

8’11 BOMBA di Fin! 52-80

9’48 Due su tre di Iardella dai liberi 52-74

Terzo quarto

00’03 Morgillo in lunetta: 0/2 per lui

00’40 Sfondamento di Morgillo. Rimessa Pielle

1’45 Uno su due per Bechi dai liberi

2’05 Due su due dai liberi per Marchini

2’24 Tre tiri liberi per la Pielle: Fin dalla lunetta ne mette 3/3

3’37 Casella dalla linea dei liberi fa due su due 49.67

4’02 BOMBA di Casella 47-67

4’39 BOMBA di Forti 44-67

5’10 Onajaife da due punti 41-67

5’58 Due su due per la Libertas dalla linea dei tiri liberi 39-65

6’11 Allunga la Pielle, non c’è storia 37-65

6’50’ Ancora Pielle 35-63

7’35 Pielle allunga 35-61

8’30 BOMBA di Campori! 31-56

9’41 Due su due dalla linea della carità Ricci 31-53

Secondo quarto

Si chiude la seconda frazione sul 29-53 per la Pielle

00’15 Tempestini BOMBA! 27-51

1’41 Uno su due dalla lunetta 25-46

3’00 BOMBA di Iardella! 23-45

3’21 Ancora due liberi a segno per la Pielle con Lemmi 23-42

3’44 Due liberi a segno per la Pielle 23-40

4’40 Marchini 23-38

5’05 Salvadori da due 21-38

6’20 Morgillo BOMBA! 19-34

6’40 Drocker BOMBA! 16-34

7’20 Lenti 16-31

7’40 Marchini 16-29

8’20 Morgillo 14-29

9’10 Pielle ancora avanti 12-29

Primo quarto 12-27

00’04 Dalla lunetta 2/2 Pielle. Si chiude il primo quarto

1’05 Lenti da sotto allunga 12-25

1’38 Onajife da due 12-23

2’00 BOMBA di Drocker! 10-23

2’20 BOMBA di Salvadori! 10-20

3’38 Sfondamento per la Pielle. Rimessa LL

4’06 Doker BOMBA! 10-17

4’49 Casella BOMBA! 10-14

5′ 16 In lunetta la Pielle con Lenti: 1/2 per lui: 7-14

5’3o Mancini sottomano e accorcia 7-13

5’50 Penetrazione di Drocker e appoggio a canestro 5-13 Pielle

6’50 BOMBA di Iardella 3-11

7’00 Errore di Casella

7’45 Errore di Morgillo sul rovesciamento di fronte canestro Pielle

8’20 BOMBA di Casella 3-6

09’15 Seconda tripla consecutiva 0-6

09′ 46Prima tripla di marca Pielle 0-3

Prima palla due in mano alla Libertas