Libertas-Pielle 76-52. Il derby si colora di amaranto! Biancoblu annichiliti

La Libertas annichilisce la Pielle nel derby di chiusura stagione. La partita si conclude sul 76 a 52 per gli amaranto. Fantoni e compagni sempre in vantaggio con ampio margine. Risultato mai in discussione. Esplode la festa amaranto sugli spalti e in campo. Contestazione dei tifosi Pielle a fine gara

di Giacomo Niccolini

La Libertas annichilisce la Pielle nel derby di chiusura della regular season. Un match mai in discussione sin dal primo quarto dove la Libertas esce dagli spogliatoi con gli occhi della tigre mentre la Pielle ha gli occhi del micio fradicio della Balilla rintanata sotto un portone. Sugli spalti è il solito bellissimo spettacolo. Show nello show. Da una parte, Curva Sud, la bellissima coreografia con la tematica del testimone di padre in figlio che insieme urlano e gridano Pielle con una gigantografia caricaturata di due piellini doc uno sulle spalle dell’altro, di generazione in generazione.

La Nord risponde con la livornesità allo stato puro. Sfondo amaranto su base blu mare e via via i tre simboli di Livorno che prendevano piede: i Quattro Mori, la Fortezza Vecchia e il Gazebo della Terrazza Mascagni. Brividi. Brividi bipartisan. Il tutto in una cornice, di cui ormai ci siamo abituati ma fa davvero specie se riflettiamo in valore assoluto, di oltre ottomila anime giunte a tifare al Modigiani Forum un derby stracittadino che vale solo per onore e gloria.

Onore e gloria che stasera però la Pielle si è scordata a casa lasciando la ribalta tutta ai cugini amaranto. La Akern apre le ostilità senza pietà massacrando l’avversario con una bomba dopo l’altra. Percentuale altissima nei primi minuti con Williams, Ricci e Fratto. La Pielle rimane al palo ma non riesce a ripartire. Sembra un pugile alle corde alla decima ripresa ma sono passati solo 10 minuti e il risultato parla di 27 a 8 per gli amaranto. I biancoblu sembrano non volerci provare nemmeno. La Pielle è irriconoscibile, lontana parente della prima in classifica che avevamo lasciato sette giorni fa vincente su Herons nello stesso palazzetto quello dove adesso… sta naufragando. Sul palcoscenico Libertas trova spazio Tozzi (ottima la sua prestazione con 13 rimbalzi e 3 stoppate rifilate agli avversari), capitan Fantoni che carica di 6 falli subiti la difesa della Pielle e va in doppia cifra con 5/6 da 2.

Sotto i riflettori Pielle solo Pagani autore l’unico a provare a vender cara la pelle autore di 24 punti finali. Tutto il resto… come canterebbe il Califfo… è noia. Ma in alcuni casi la noia sarebbe meglio, per i tifosi della Caffè Toscano, di questo scempio. Il passivo arriva a toccare anche -39 rievocando vecchi e storici fantasmi. Qualche tifos0 libertassino ci spera. Spera di aumentare quel famoso gap che già una volta fu inferto ai cugini in lontane epoche remote e poi restituito nel 2018 dalla squadra di coach Da Prato. Qualcuno invoca il +40. Invece alla fine la Pielle rientra dal passivo indecoroso. Riduce lo strappo non riducendo però la brutta figura di cui lo stesso coach Cardani si scusa con società e tifosi a fine gara: “Oggi non siamo scesi in campo- ha detto il capo allenatore della Caffè Toscano alla stampa nel dopo partita – Quello che è successo è gravissimo. Chiedo scusa a chi ci sostiene e alla dirigenza. Non abbiamo preparato come dovevamo la partita pensando già che fosse finito il campionato e mettendo la testa ai playoff. Non abbiamo onorato il derby. Chiediamo scusa a tutti”.

La partita si conclude con il punteggio di 76 a 52. Esplode la gioia della metà amaranto presenta al Modigliani Forum. Si riversano in campo con bandiere e sciarpe. Il cordone di sicurezza divide le due metà. Da una parte la faccia della delusione, dall’altra la gioia. Per la classifica non conta niente. Ma il derby è sopra a tutto. E la Pielle scende dalle stelle e riatterra al suolo dopo 16 gare vinte. Andreazza è Leonida contro Serse-Cardani quando con la lancia lo sfiora alla guancia nel testa a testa finale e dimostra che anche un Dio-Re può sanguinare (cit. da “300”). E stasera da una parte è tripudio. Dall’altra è, come lo stesso Cardani ammette, umiliazione. Peccato per la Pielle. Non si meritava di finire così una stagione regolare devastante. La Libertas fa il pieno di energia e carica positiva. Adesso per entrambe inizia un nuovo campionato, nuove battaglie da affrontare. I playoff non fanno sconti a nessuno. C’è tempo fino al 4 maggio per respirare. Poi di nuovo in apnea. Con la speranza, per entrambe, di riaffiorare al piano di sopra.

La cronaca del match

Primo quarto che si apre con la tripla di Williams che infiamma la curva Libertas. Prosegue il bombardamento LL dalla lunga con Fratto e due siluri di Ricci che portano gli amaranto sul 14-4 dopo 4 minuti di gioco. Cardani chiama time out.

Ricci is on fire: ancora un canestro dal limite dei tre punti. E poi ancora Fantoni. La Pielle è all’angolo: 18-4. Diouf da sotto mette il 18 a 6 ma è ancora la Libertas con Tozzi che allunga: 21-6. La Libertas sembra indomabile. Tozzi segna il 27 a 8. La Pielle è come addormentata. Si chiude il primo quarto con il punteggio di 27 a 8.

Secondo quarto che parte con il canestro di Buca su assist di Bargnesi. Pielle irriconoscibile.

Caffè Toscano in bonus dopo 3 minuti della ripresa e solo otto punti segnati in tredici minuti di gioco. Si viaggia al ritmo di un solo canestro in questo secondo quarto. Ricci rompe il digiuno per il 31 a 8 a 5’49 dall’intervallo lungo. Entrambe le squadre in bonus.

Ferraro torna a far segnare la Pielle al 5′: 31-10. Poi Tozzi dall’altra parte riallunga il divario: 33-10.

In generale una brutta pallacanestro in questo secondo quarto con molti errori e pochi canestri segnati. Ferraro risveglia la Sud con un canestro da 3 punti che portano il punteggio sul 36-17. Sulla bomba di Bargnesi c’è il fallo in attaco di Buca. Canestro annullato. Sei secondi per andare al tiro per la Pielle. Chiarini porta palla e va di là e mette la bomba. Si va all’intervallo lungo con il punteggio di 38 a 20.

Terzo quarto con la Libertas che incrementa il vantaggio: 44-20 dopo 3 minuti di gioco. Bomba di Williams: 49-20! Massimo vantaggio Akern Libertas!

Ricci ancora bomba: +32 Libertas: 52-20. Tozzi doppia stoppata in due minuti!

Fantoni canestro e fallo. Pagani dall’altra parte appoggia a canestro: 56-22.

Bargnesi dai liberi 2/2: 58-22.

Segna solo Pagani: 60-26. Pielle mai con un punteggio così basso dopo tre quarti di gioco.

Finisce il terzo tempino con il risultato di 61 a 29. Biancoblu annichiliti.

Inizio ultimo quarto e il parziale aumenta. Si tocca lo storico +39 con il punteggio di 68-29.

La partita ormai serve solo per le statistiche e per gli sfottò tra le due tifoserie. E anche per la Libertas per provare ad incrementare lo storico +39.

Bargnesi bomba: 75-40 al 36′.

Si chiude con il risultato di 76 a 52. Esplode la festa amaranto sugli spalti e in campo. Contestazione dei tifosi Pielle a fine gara.

