Libertas-Piombino 78-70. Gli amaranto tornano al successo

Torna sul parquet la Libertas di coach Andreazza dopo la sconfitta nel derby con la Pielle. Lo fa contro la Solbat Pombino che insegue gli amaranto a sole due lunghezze in classifica (18-16)

di Giacomo Niccolini

Marelli Group Libertas-Solbat Piombino 78-70

Clicca qui per il tabellino completo

Livorno – Torna sul parquet la Libertas di coach Andreazza dopo la sconfitta nel derby con la Pielle. Lo fa contro la Solbat Pombino che insegue gli amaranto a sole due lunghezze in classifica (18-16). Una bella cornice di pubblico al PalaMacchia che accoglie il quintetto di Fantoni and Co. con circa 1500 presenze.

Primo quarto di marca Libertas. Finisce per 17 a 12 anche se gli amaranto ingranano a fatica. Nella seconda metà del primo tempino però gli ingranaggi vengono oliati a dovere e si inizia a vedere del bel gioco e il punteggio salire per i padroni di casa grazie a Lucarelli-Fantoni e Bargnesi che trascinano il quintetto. Bassissime le percentuali da 3 punti per gli ospiti che chiudono il quarto con 1/11 dalla lunga contro le pur basse percentuali amaranto (2/7).

Secondo quarto dove la Libertas, pur sbagliando molto, riesce a mantenere il sostanziale vantaggio accumulato nel primo quarto. Gli amaranto si portano addosso ancora un po’ di scorie del derby e di una settimana molto intensa. Lo si vede nell’atteggiamento, lo si vede nelle mani a volte troppo pesanti e nella testa forse a volte troppo carica. Nonostante questo due triple di Saccagi e un bel muso duro sotto le plance (10 rimbalzi del solo Fantoni) riescono a tenere a galla la barca.

Terzo quarto dove la Libertas inizi con il giusto piglio. Fantoni sempre più gigantesco sotto canestro e Bargnesi fondamentale. Arriva il massimo vantaggio proprio allo scadere quando il play mette la bomba del 62-52 allo scadere.

Finale convulso dove negli ultimi minuti la Libertas rischia di dilapidare il massimo vantaggio di +11 con un ritorno di fiamma di Piombino. Fantoni rimedia il secondo tecnico che determina l’espulsione dal campo. Ma le redini del comando, nonostante l’arbitraggio ogni tanto si dimentichi di fischiare qualcosa per i padroni di casa, specialmente sulle botte ricevute da Fantoni sotto canestro, le tiene la Libertas. Finisce con il risultato di 78 a 70. L’altra sponda del basket livornese vede dilagare la Pielle a Borgomanero (65-95). La Libertas adesso insegue con Vigevano a quota 20 i cugini biancoblu in vetta a quota 22 punti.

Quarto quarto

00’47” Fratto in lunetta 2/2: 78-70. Time out Piombino

1’24” Infrazione di 24 secondi per la Libertas. Possesso Piombino

1’51” Fratto in lunetta. Mette il primo. E anche il secondo 76-70

2’14” Secondo tecnico fischiato a Fantoni: espulso. 74-70

3’02” TRIPLAAAA! Bargnesi! 74-67

3’39” Bianchi 71-67

4’24” Venucci in contropiede dopo palla persa Libertas: 71-65. Time out per Andreazza

4’56” TRIPLA! Piccone da 3: 71-63

5’13” Espulso coach Cagnazzo per proteste. In lunetta Bargnesi per fallo tecnico mette il tiro: 71-60

5’13” Fantoni da 2: 70-60

5’28” TRIPLA! Piccone da tre: 69-60

5’46” Bargnesi in lunetta 2/2: 69-57

6’33’ Fantoni dai liberi 0/2

6’40” TRIPLA! Bianchi da tre: 66-57

8’00” Lucarelli 66-54

8’30” Lucarelli in rovesciata sotto canestro: 64-54

9’26” Venucci da 2: 62-54

Terzo quarto

00’00” TRIPLAAAAA! Bargnesi sulla sirena!!! 62-52. Si chiude il terzo quarto con il massimo vantaggio Libertas

00’34” Fantoni canestro e fallo! 59-52. Poi sbaglia in lunetta

2’33” Fantoni 57-52

2’50” Bargnesi 55-52

3’05’ Azzaro in lunetta 53-52

3’12” TRIPLAAAA! Sipala 53-50

4’07” Venucci dai liberi pareggia i conti: 50-50

4’22’ Fantoni in lunetta: 50-48

4’33’ Azzaro 2/2 48-48

4’33’ Fallo Saccagi (primo fallo personale)

5’08” Tintori canestro e fallo (di Fratto, per il terzo personale). 48-46

5’27” Forti in lunetta: 2/2 per il 48-44

5’48” TRIPLA Bianchi 46-44

6’00” TRIPLA Ricci

6’11” Bianchi

6’38” Ricci in lunetta: mette il primo 42-39. Mette il secondo 43-39

7’00” TRIPLA! Piccone 41-39

7’20” TRIPLAAA! Forti 41-36

7’40” Bianchi TRIPLA! 38-36

7’55’ Fantoni in lunetta 1/2: 38-33

8’07’ Fallo in attacco per Piccone. Rimessa Libertas

9’00’ Bianchi accorcia: 37-33

9’33” Fratto! Canestro e fallo! Sbaglia poi in lunetta: 37-31

Secondo quarto

00’01’ Sulla sirena Piccone TRIPLA! 35-31

00’08’ Fratto rimbalzo offensivo e canestro 35-28

00’37” Piccone dai liberi. Mette il primo. E il secondo 33-28

1’04” Tecnico a Cagnazzo

1’04” Fantoni 33-26

1’41” Due tiri per Sipala. Mette il primo e il secondo 31-26

3’31” Azzaro 1/2 dai liberi 27-24

3’46” Fratto rimbalzo offensivo e canestro 27-23

4’28” Sfondamento di Lucarelli fischiato in contropiede

5’38’ Piccone accorcia 25-23

6’40” Bianchi dai liberi 25-21

6’48” TRIPLAAAA! Saccagi 25-19

7’20” Tintori 22-19

7’41” Forti 22-17

8’30” Azzaro TRIPLA 20-15

8’54” TRIPLAAAA! Saccagi 20-12

Primo quarto

1’29” Bargnesi sotto mano a canestro 17-12

2’03” Lucarelli 15-12

2’53” Fantoni 13-12

3’06” Tiberti da due 10-12

3’25” Bargnesi sbaglia la tripla

4’00” Lucarelli sotto canestro pareggi ai conti 10-10

4’15” Lucarelli sbaglia la tripla del sorpasso.

4’34” Venucci realizza il tiro libero 8-10

4’34” Fallo tecnico fischiato a Fantoni

5’06” Azzaro da due porta avanti Piombino 8-9

6’00” Accorcia Piombino 8-7

6’50” TRIPLAAAA! RICCI! 8-5

7’00” Secondo fallo personale di Forti

7’05” TRIPLA!!! FORTI 5-5

7’24” Mazzantini 2-5

Due minuti senza canestri poi al 7’45” Fantoni mette i primi due per la Libertas 2-3

9’42’ TRIPLA di Venucci. Piombino 0-3

Condividi: