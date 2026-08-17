Libertas, primo ciak al Maneo: la LL riparte per la nuova stagione
È iniziata ufficialmente la marcia di avvicinamento della Libertas Livorno 1947 al campionato 2026/27. Domenica pomeriggio il gruppo si è ritrovato al Maneo di Ardenza: tra conferme e nuovi arrivi è partita la nuova avventura
Primo ciak della stagione 2026/27 per la Libertas Livorno 1947. Nel pomeriggio di domenica 16 agosto la squadra amaranto si è radunata al Campo Sportivo “Maneo”, in via delle Margherite ad Ardenza, dando ufficialmente il via alla preparazione.
Sotto gli occhi dell’amministratore delegato Ferencz Bartocci e del consigliere Gianfranco Morelli, i giocatori confermati hanno accolto nel gruppo i nuovi arrivati Giovanni Vildera, David Reginald Cournooh, Filippo Gaeta ed Eduardo Sakine. All’appello manca ancora Jayvon Graves, che si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni.
Tra i volti già conosciuti, non è passata inosservata la presenza di Matt Tiby, sorridente e già tirato a lucido dopo il riconoscimento di MVP straniero della scorsa stagione.
Coach Andrea Diana ha quindi incontrato il gruppo e presentato Alex Latini, nuovo componente dello staff tecnico, che continuerà a vedere al suo fianco anche il confermato Matteo Bonaccorsi.
Da questa settimana si comincia a fare sul serio: la Libertas entra nel vivo della preparazione e dà il via alla marcia di avvicinamento al campionato.
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