Libertas, quinta vittoria consecutiva: battuta Oleggio a domicilio (62-69)

Trenta punti segnati nei primi dieci minuti, trentanove nei secondi 30. La Libertas ha capitalizzato al meglio la partenza sprint per espugnare Vanzaghello, la casa di Oleggio. Pronti via e in campo c’è una sola squadra: quella con la maglia amaranto. Gli Squali annaspano e sprofondano: 3-22 poi 9-30 a una manciata di secondi dalla fine della frazione. La Libertas è praticamente perfetta, ma la partita non è finita. Il primo sussulto dei padroni di casa li porta a -9 (24-33), ma la LL riparte e si presenta all’intervallo lungo sul +16: 31-47.

Nel terzo quarto Oleggio la mette sulla bagarre, la Libertas va dietro al caos, l’arbitraggio è permissivo e gli Squali limano il divario fino al 50-57 del 30’.

L’ultimo quarto è un braccio di ferro nel quale manca illa bella pallacanestro. Oleggio arriva a -6, ma l’esperienza, i canestri di Ricci e quattro punti di fila di Bargnesi riportano Livorno a +12 (64-52). E qui scorrono i titoli di coda. Per la Libertas è la quinta vittoria consecutiva. Per Oleggio la sesta sconfitta di fila.

Mamy.eu Oleggio 62- Maurelli Group Libertas Livorno 69

Mamy.eu Oleggio: Olivier Giacomelli 17 (3/4, 2/3), Matteo Maruca 16 (5/7, 1/6), Renato Buono 9 (2/6, 0/3), Matteo Guardigli 6 (3/5, 0/3), Andrea Colussa 5 (2/3, 0/2), Marco Restelli 5 (1/4, 1/4), Omar Seck 4 (2/3, 0/0), Tommaso Ingrosso 0 (0/0, 0/3), Gabriele Ballarin 0 (0/0, 0/0), Mattia Temporali 0 (0/0, 0/0), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Francesco Introini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 26 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Olivier Giacomelli, Omar Seck 6) – Assist: 5 (Renato Buono 2)

Maurelli Group Libertas Livorno: Antonello Ricci 17 (4/8, 0/2), Francesco Fratto 15 (4/8, 1/4), Tommaso Fantoni 12 (2/6, 0/0), Jacopo Lucarelli 10 (2/4, 1/3), Francesco Forti 7 (0/1, 2/4), Andrea Bargnesi 4 (1/4, 0/3), Andrea Sipala 4 (2/3, 0/2), Gianni Mancini 0 (0/2, 0/1), Gianluca Lemmi 0 (0/0, 0/0), Federico Madeo 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bruci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 27 / 36 – Rimbalzi: 41 9 + 32 (Tommaso Fantoni 11) – Assist: 6 (Antonello Ricci , Andrea Bargnesi 2)

