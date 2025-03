Libertas, rialzati dopo la tempesta! Fuori gli artigli contro i Lupi di Avellino

Immagini tratte dalla pagina Facebook della società amaranto. Nella prima foto il nuovo coach Di Carlo a colloquio con il capitano Fantoni nella palestra di via Pera. Nel secondo scatto il nuovo allenatore a tu per tu con Adrian Banks

Si torna in campo dopo il terremoto societario e tecnico. Gli amaranto sono chiamati ad ottenere quel successo che manca dal lontano 29 gennaio. La partita si annuncia assai complicata. Di Carlo ha avuto pochissime ore a disposizione per preparare il match

La settimana più difficile della storia recente della Libertas sta per volgere al termine. Gli amaranto tornano al PalaMacchia dieci giorni dopo la sconfitta con Brindisi e lo fanno senza coach Marco Andreazza e senza il presidente Roberto Consigli rispettivamente sostituiti da Gennaro Di Carlo e Marco Benvenuti. Sotto gli occhi del nuovo consulente tecnico Giulio Iozzelli, gli amaranto sono chiamati ad ottenere quel successo che manca dal lontano 29 gennaio. La partita si annuncia assai complicata. Di Carlo ha avuto pochissime ore a disposizione (nelle foto in pagina alcuni scatti del primo allenamento di ieri pomeriggio) per prepararla e gli scossoni societari rischiano di aver lasciato il segno nell’umore della squadra.

Tra l’altro Avellino è squadra forte e in salute. E’ una matricola come la Libertas, ma evidentemente ha assorbito meglio del club amaranto il salto di categoria. Sara determinante l’aiuto del popolo libertassino che è il primo a voler salvare la categoria. Ci sarà da fare i conti con i Lupi irpini di coach Crotti che l’anno scorso persero al PalaMacchia sulla sirena per via di una tripla fantasmagorica di Andrea Saccaggi.

Palla a due alle 18. Arbitri Attard, Cappello e Castellano

